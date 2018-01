A la hora de ser evaluados por alguna auditoria la dependencia debe respaldar todos los pagos realizados a los distintos proveedores, por tal motivo deben contar con un expediente que los respalde, mismos que deberán contener evidencia fotográfica del servicio, ser un proveedor establecido, entregar la póliza, entre otros requisitos.

Ante las acusaciones de peculado y corrupción que el empresario Evelio Pacheco Santoyo hiciera en contra de la Directora General del CECYTEC Cindy Saravia Lopez, la funcionaria negó tener el expediente que respalden facturas, además de señalar que la factura en discordia por el concepto de banquetería, esta fechada en septiembre del 2015, antes de que asumiera el cargo que hoy ocupa.

Saravia López explicó que ninguna de las facturas presentadas por el empresario Pacheco Santoyo cuentan con un soporte legal que las respalde, razón por la cual no se le puede realizar el pago, pues de lo contrario estaría irrumpiendo en un delito, pues los requisitos los marca el gobierno.

Señaló también que este proveedor recibió pagos en al administración pasada, de los cuales tampoco existe el sustento legal que se requiere. La secretaría de contraloría será quien determine por qué se le pagó a un proveedor que no cuenta con su expediente como lo marca la ley.

Expresó que no pone en tela de juicio si dio o no el servicio, sin embargo la dependencia debe tener un soporte para realizar los pagos y el señor no los ha entregado, “No existe evidencia alguna del servicio brindado”.

Redacción DC/CO