Es muy importante reflexionar sobre la corrupción después de los acontecimientos ocurridos al interior del estado. Nos queda muy claro después de lo sucedido en Palizada, que en las negociaciones donde el PAN ofrecía al PRD la candidatura de este municipio, se trataba de un intento de que nuestro partido les “lavara la cara” así como pedían que Hopelchén, Calkiní y Champotón fueran legislados por el PRD con candidatos propuestos por ellos; señaló Víctor Alberto Améndola Avilés, presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Después de lo ocurrido con el alcalde Pedro Ayala, es claro el desmembramiento de Acción Nacional, claros y evidentes los actos de corrupción y es lamentable al tratarse de la responsabilidad, eficacia y eficiencia en el servicio público siendo este un asunto que a todos los campechanos nos afecta.

Podría interesarte Detienen al Alcalde de Palizada por probable peculado

El hecho de que un alcalde este en prisión por malos manejos es penoso, pero es triste y desagradable sobre todo cuando se trata de recursos destinados para ayudar. Todo aquel que haga mal uso de los recursos públicos debe ser sancionado.

Al respecto, el PRD ha planteado durante tiempo atrás que las cuentas públicas deben ser revisadas. En ocasiones la Auditoría Superior es un elefante blanco que no sanciona, no investiga y que no encarcela a quienes cometen este tipo de actos y debería tener un papel más activo.

Lamentamos profundamente que sea en este caso un aliado electoral porque, aunque en el estado de Campeche no se haya conformado el Frente; estamos aliados en el ámbito federal. Nuestro partido no va a solapar actos de corrupción vengan de quien venga; tenemos que coaccionar, señalar y denunciar; tal es así que en días anteriores el compañero Luis García hizo señalamientos ante la FEPADE por actos de campaña anticipados de MORENA en Carmen.

La corrupción y la ilegalidad deben ser perseguidas al margen del partido aun sean cometidas por aliados electorales.

Redacción