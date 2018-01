En coordinación con el Indemaya les entregan herramientas para su tarea

Kanasín, Yucatán.- En beneficio de las mujeres de las comunidades, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), en coordinación con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado (Indemaya), entregó 30 kits a igual número de parteras tradicionales de las tres Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, para el desarrollo de sus funciones.

El titular de la SSY, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, subrayó que el trabajo de estas ciudadanas, sumado al esfuerzo del Indemaya, así como de personal médico, jurisdiccional y de cada municipio, ha contribuido a disminuir los índices de mortalidad materna a lo largo de estos cinco años de la administración que encabeza el Gobernador Rolando Zapata Bello.

Para realizar esta labor, continuó, las parteras tienen que entregarse de lleno a la vocación de servir a las mujeres de su comunidad y mediante su dedicación han logrado capacitarse para poder contribuir a dar incluso certidumbre jurídica a los nacimientos de los infantes, ya que ellas son las que validan y atestiguan que la progenitora ha tenido a su recién nacido.

“Las parteras son conocedoras de los métodos del control prenatal, pueden determinar los factores de una presión elevada y hasta del estado de salud de las madres durante la gestación, valores vitales para tener un final feliz y con tiempos bien planeados”, aseveró.

Al hacer uso de la palabra, Rafaela Can Aké expresó que a pesar de no saber leer ni escribir, el deseo de ayudar fue lo que la impulsó a adquirir los conocimientos que hoy altruistamente comparte con otras compañeras para su formación y agradeció al personal médico de la SSY por “su experiencia para enseñarme, ya que ha permitido que me capacite para servir a las mujeres de mi comunidad”.

Tras agradecer el otorgamiento de éstos insumos en Kanasín, el alcalde de dicha demarcación, Carlos Moreno Magaña, señaló que la tarea efectuada por el Gobierno del Estado para fortalecer la salud materna ha dado resultados y con esta entrega de equipos, las parteras ya cuentan con el material para realizar su noble labor.

En su intervención, la directora del Indemaya, Paulina del Rosario Cetina Amaya, aseveró que las parteras tradicionales se han ganado el respeto y reconocimiento de las personas, y las exhortó a perseverar en fortalecer sus conocimientos de la mano de las doctoras y doctores de sus localidades.

En el evento estuvieron la presidenta del DIF municipal de Kanasín, Lucero Ojeda Barahona, el director del Centro de Salud de Kanasín, Héctor Maldonado Pacheco, y los jefes de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, María Esther Rangel Ramírez por la uno, Rudy Humberto Coronado Bastarrachea de la dos y José Enrique Sandoval Castro de la número tres.

