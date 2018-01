Tras la detención del alcalde del municipio de Palizada, Pedro Ayala Cámara por presunto peculado, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por la diputada María Asunción Caballero May, y el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo emitieron su postura respecto al tema.

La diputada blanquiazul, externó, que en Acción Nacional siempre han estado de acuerdo en la preservación del Estado en derecho y del ejercicio del gobierno honesto y transparente.

Ya que recalcó que estos forman parte de sus principios ideológicos y es lo que los ciudadanos esperan, por lo cual, en relación a la detención del alcalde que fue postulado por el PAN, no cambiarán su postura respecto del respeto a las leyes y como del ejercicio del Gobierno.

Sin embargo espera que la ley sea pareja para todos, pues aún hay carpetas de investigación que no se han abierto de otros alcaldes y no quisieran pensar que esto se trate de una persecución política y por ello esperan que sean medidos con la misma vara.

“¿Hasta cuándo van abrirse las investigaciones por los señalamientos que se han hecho en contra de otros ex alcaldes? como es el caso Candelario Salomón Cruz, ex alcalde de Candelaria o el ex alcalde de Hecelchakán, Fernando Antonio Sleme Lavadores; donde se aportaron los indicios por la probable comisión del delito de peculado, sin que ninguna investigación judicial se haya iniciado hasta este momento” cuestionó.

Asimismo espera que el alcalde de Palizada pueda demostrar su inocencia pero en caso de que no fuera así, tendrá que asumir las consecuencias.

Por otra parte el dirigente estatal del PT, Antonio Gómez Saucedo, opinó, que este hecho inédito que un alcalde postulado en funciones y postulado por Acción Nacional está detenido, por lo cual, hace pensar dos cosas, por un lado de que es correcto que se busque combatir la corrupción en cualquier momento, lugar e instancia y sobre todo que debe ser permanente en cada uno de los Estado y en todos los niveles del Gobierno.

Pero por otra parte se pudiera pensar y a la vez desconfianza que esto se este realizando en un año electoral, sin embargo esperan que no se use el combate a la corrupción para atacar actores políticos de diferentes partidos y niveles como una persecución política.