Plantea Döring Casar revisar funcionamiento de fiscalización del INE y que éste dé un trato igualitario a precandidatos independientes y de partidos políticos

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring Casar, planteó revisar el funcionamiento de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y que éste dé un trato igualitario a los precandidatos independientes y a los de partidos políticos.

A pregunta expresa de la prensa, sobre la aseveración del INE, de que los precandidatos muestran una resistencia a transparentar sus gastos en las precampañas, el diputado panista respondió que se debe esperar a que la autoridad electoral resuelva ese problema.

“También ya vimos después de lo que pasó en Coahuila, que la fiscalización de la autoridad electoral no es necesariamente la mejor. Recordemos que quien aportó las pruebas del rebase del tope de campaña no fue la autoridad electoral, tuvo que ser Guillermo Anaya (ex candidato del PAN al gobierno de Coahuila) quien demostrara lo que había violentado de gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme (gobernador de Coahuila), la autoridad no lo vio”, dijo.

“Entonces me parece que habría que revisar cómo esta funcionado la autoridad. Nosotros tenemos una enorme reserva política jurídica respecto del nombramiento que se hizo de la persona encargada para esta fiscalización”, abundó.

Asimismo, Döring Casar se pronunció por que el INE trate con el mismo rigor jurídico a precandidatos independientes y de partidos políticos, “no puede hacer una distinción entre ellos”.

“Si los candidatos de partidos comenten alguna irregularidad se les anula la elección y se les arrebatan los triunfos electorales o se les cancelan los registros cuando hay actos anticipados de campaña o cuando rebasan un tope de alguna precampaña”, dijo.

– Redacción DC / JLGO, con información de Notilegis / Palacio Legislativo