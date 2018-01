Agrupaciones campesinas que conforman el Frente Auténtico por el Campo, llegaron a Palacio Federal para manifestarse a las afueras de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), como parte de un acuerdo a nivel nacional por las trabas y retención de documentos para ser beneficiarios de los diversos programas.

Uno de los manifestantes, y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Luis Guillermo Hernández Domínguez, indicó, que el motivo de la manifestación es que hasta la fecha no se han podido ingresar los datos de diversos proyectos a la plataforma de SEDESOL.

Precisó que en caso de la CODUC son 8 proyectos que no han podido acceder, que afectan directamente a 48 familias, pues desde que se abrieron las ventanillas la semana pasada y está por cerrar el día miércoles, hasta el momento no han logrado ingresar ninguno.

“Es una problemática a nivel nacional y que las organizaciones de la Ciudad de México están llevando a cabo la negociación con la autoridad correspondiente, y pues decidimos manifestarnos para que sientan nuestra presencia y que estamos preocupados por esta situación que nos está afectando” manifestó.

Comentó que de acuerdo a sus representantes nacionales también estarán realizando una negociación para etiquetar recursos a todas las organizaciones campesinas, y en caso específico de CODUC está gestionando 18 millones de pesos para proyectos enfocados en apicultura y ganadería.

Mientras tanto la secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Atalvina Correrá Damián, lamentó, que aunque ya se han publicado las reglas de operación no pueden acceder a las ventanillas, porqué ya tienen proyectos preparados y por esta irregularidad no han podido obtener el folio y así los campesinos puedan verse beneficiados con los apoyos que se tienen etiquetados para estos.

Subrayó que si no acceden en estos momentos hasta la fecha límite que es el miércoles, con seguridad se quedaran fuera de los programas y no podrán cumplirle a sus compañeros productores, recordando que el año pasado no se suscitó este problema y este año que debió ser más ágil el proceso por la próxima veda electoral se han topado con estas trabas.