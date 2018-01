Participan bolinhistas de Guatemala y Perú, así como representantes de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y de la entidad anfitriona, Yucatán

Mérida, Yucatán.- Como era de esperarse, los seleccionados yucatecos Santiago y Natalia Moreno Torres, así como Eduardo Díaz Chan, se agenciaron el oro en sus categorías en el todo evento individual del primer Evento Inter Academias Mérida 2018, que se lleva a cabo del 10 al 14 de enero en el Boliche Sport Bowl Mérida.

Ellos se mantuvieron a la cabeza desde el inicio de la sesión individual y conservaron esta posición gracias al derroche de talento demostrado al enfrentar a sus competidores. Santiago Moreno de la sub 16 varonil sumó 3293 puntos, seguido de José Santos Garza y Marvin León con 3253 y 3203 unidades, respectivamente. El representante local Alfredo Cantillo se quedó lejos de las medallas con 3049 puntos.

En la sub 12, las anfitrionas Natalia Moreno e Ivanna Villalobos se agenciaron del oro y el bronce al sumar 2418 y 2089 puntos, mientras que la plata fue para Ana Paz González que tuvo un global de 2147 unidades.

Eduardo Díaz, con 2181 unidades, y Nicolás Ávila, con 971, de la misma categoría pero de la rama varonil, repitieron la hazaña al quedar también en primer y tercer puesto, en medio quedó Salvador Torres con 1942 puntos.

En la femenil sub 16, Isabella Sosa, con 2657 puntos, y Desiré Villalobos, con 2616, quedaron en segundo y tercer sitio, con lo cual lograron desplazar al cuarto lugar a Sophie Oshiro, quien se perfilaba para la medalla de bronce. Ambas fueron superadas por Yumi Yuzuriha con 3032 puntos.

Dea Ruiz se mantuvo en el tercer lugar de la sub 21 con 3012 de puntaje, el primer lugar fue para Andrea Martínez con 3031 puntos y el segundo, para Iliana Salinas, con 3027 tantos. Por su parte, Sebastián Sosa Baeza alcanzó 3081 puntos en la varonil sub 21 y no logró posicionarse dentro de los primeros lugares.

En la etapa en parejas, Santiago Moreno y Alfredo Cantillo, con 2270 unidades; Natalia Moreno e Ivanna Villalobos, con 1549, así como Eduardo Díaz y Nicolás Ávila, con 1224, se quedaron con las medallas doradas. En esa fase ganaron presea de plata Desiré Villalobos e Isabella Sosa, con 1848 puntos, y Dea Ruiz, con 1074.

El evento cuenta con 80 jugadores en las modalidades de la competencia individual, dobles y maestros. Se juega en cuatro sesiones, tres de seis líneas y una de tres líneas, más la final de maestros en escalera, en las tres categorías.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán