El día de hoy sesiona el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, para abordar asuntos de varios estados entre ellos Campeche.

Igualmente el pleno del Consejo Estatal del PRD en el estado decidió por amplia mayoría no aceptar la propuesta presentada por Acción Nacional; la cual consiste:

En que el PRD lleve 5 distritos locales: uno en Campeche, dos en Carmen, uno en Champotón y uno en Hecelchakán.

Tres ayuntamientos individualmente.

Dos propuestas conjuntas, Hopelchén y Champotón (propuestas ciudadanas del PAN); y los otros ayuntamientos serían propuestas del PAN.

Calkiní, Palizada y Calakmul serían las propuestas del PRD.

Champotón y Hopelchén propuesta conjunta PAN-PRD (un candidato ciudadano propuesto por el PAN).

El resto será propuesta únicamente del PAN.

El partido señala que esta votación no significa que el PRD ha rechazado la propuesta de ir en coalición con Acción Nacional y MC; significa que esta propuesta en lo particular no es aceptada por el pleno del Consejo Estatal y el presidente del partido debe acatar tal dispocisión de las mesas de discusión con Acción Nacional y MC.

En el PRD estarán atentos si en la próximas horas hay una propuesta que permita consolidar el Frente que tanto ha impulsado el PRD en Campeche.

