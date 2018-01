San Francisco de Campeche, Camp. 11/01/2018.- Se necesitan en el estado más de 4 mil personas con vocación democrática para fungir como representantes de casilla: Bertha Pérez

En conferencia de prensa, la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Campeche, Bertha Pérez Herrera, hizo un llamado a militantes y simpatizantes para participar en la defensa del voto.

Pérez Herrera, aseguró que a pesar que Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República, continúa liderando las preferencias electorales y la intención del voto en todo el país, que es fundamental construir una estructura sólida de defensa del voto que sea capaz de inhabilitar la maquinaria hacedora de fraudes electorales del Régimen.

“Necesitamos irnos preparando con anticipación, ver desde ahora en dónde podemos participar y en dónde podemos cuidar casillas. Este primero de julio no será suficiente con salir a votar, esta vez la democracia nos exige más cuidar el voto, quedarse a cuidar las casillas para que no les alcance con el fraude. En nuestro estado tenemos que cubrir 527 secciones electorales con más de mil casillas, por lo que necesitaremos la valentía y la entrega de más de 4 mil hombres y mujeres decentes y honestos que nos ayuden con la labor de la defensa del voto”, dijo.

A su vez, la regidora de Morena pidió a la gente que no se deje engañar y que entiendan que la compra del voto es “pan para hoy y hambre para mañana”.

“Una despensa, no soluciona el derecho a la alimentación; una lámina no soluciona el derecho al acceso a una vivienda digna; la compra del voto no soluciona el derecho a un empleo bien remunerado. Por ello les pedimos encarecidamente que hagan conciencia, que nos ayuden a hacer conciencia con la gente, de no caer en el espejismo de las dádivas. No perdamos la oportunidad de tener derechos sociales garantizados, un buen sistema de salud, mejores escuelas para nuestros hijos, una pensión alimentaria, un programa maravilloso de vivienda social. No perdamos lo más, por lo menos”, manifestó.

Finalmente explicó que la defensa del voto en realidad es la defensa de la democracia en el país, pues es ahí en donde se van a poner todas las energías, ya que también significa la defensa de la única Esperanza que queda “para que podemos tener un país que nos llene de orgullo, un país que no deje atrás a nadie, una país con justicia, que nos brinde oportunidades y que cuide a quienes más lo necesitan”.

Boletín