San Francisco de Campeche, Camp; a 09/01/2018.- Como parte de su gira de precampaña rumbo al proceso electoral 2018, esta mañana llegó a Campeche el aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana, Armando Ríos Piter.

En conferencia de prensa en hotel conocido de la ciudad ubicado en el malecón de la ciudad, el precandidato Armando Ríos Piter, notificó, que ya cuenta con el 100 por ciento de las firmas requeridas en la entidad, es decir, un total de 6 mil 552 firmas que representan el 1 por ciento del listado nominal.

“Con esto consideramos a Campeche como una de las entidades que nos respalde en este propósito de tener 17 entidades federativas y hoy nos dieron el dato de que ya esta cubierto gracias al equipo que tenemos aquí, que ha recorrido colonias, comunidades y varias partes del territorio campechano” indicó.

Recordó que para lograr estar en la boleta como candidato independiente a la presidencia de la República se requiere cumplir con dos condiciones, la primera de tener más de 867 mil firmas en todo el país, donde lleva más del 85 por ciento con 765 mil 370 firmas a nivel nacional y la segunda es que se necesita tener el 100 por ciento de las firmas en 17 Estados, llevando hasta hoy 8 entidades, Guerrero, Colima, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, la Ciudad de México, Campeche y Tlaxcala.

Ríos Piter aseguró que en los próximos días intensificarán los trabajos de solicitud de firmas para lograr obtener las 100 mil firmas faltantes para que lo valide el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual, estará junto con su equipo en el Zócalo Capitalino, Mérida, así mismo sostendrán reuniones privadas con el sector empresarial, y grupos de profesionistas.

Dijo estar convencido de estar en la boleta para contender a la presidencia de la República, pues aún faltan 41 días para conseguir el número de firmas que requieren y así el 19 de febrero cumplan con esta meta.

Finalmente durante este proceso se han presentado complicaciones en la aplicación por la gama de celulares, ya que muchos no reconocían el sistema o no permitían captar como se deben las firmas, sin embargo optaron por otras estrategias para que esto no afectará el resto de este.