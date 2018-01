San Francisco de Campeche, Camp; a 08/01/2017.- Vecinos de la unidad habitacional Presidentes de México que corresponde al segundo distrito local a cargo del diputado Eliseo Fernández Montufar, denuncian, que uno de los problemas que presentan día tras día es el tiradero de aguas jabonosas.

Al preferir omitir su nombre por miedo a represalias vecinos de la Avenida Benito Juárez por la calle General Manuel González, comentaron que la falta de cultura ambiental por parte de algunos vecinos ha ido en aumento el vertimiento de aguas jabonosas en la vía pública, por lo cual, piden que la dirección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Campeche tome cartas en el asunto.

Pues consideran que no le toman importancia a este grave problema que no sólo genera deterioro en la infraestructura vial con grandes y profundos baches, sino también es un foco de infección por el agua estancada que con el paso de los días se vuelve verdín con mal olor.

Señalaron que a pesar de los reportes que han emitido, lamentablemente la autoridad competente no ha hecho algo al respecto e inclusive no se han presentado a supervisar la zona para detectar de donde se suscita el problema que no sólo afecta a la imagen urbana.

“Falta mano dura y que se haga algo para concientizar respecto al daño que esto ocasiona, no nos quejamos por molestar a nadie simplemente que este problema debe finalizar, luego nos quejamos que los baches, que accidentes, y otros problemas pero no cooperamos, igual como ciudadanía debemos poner de nuestra parte y pues la autoridad que haga lo que le corresponde” manifestaron.

Por último exhortaron a las autoridades municipales de hacer caso a los reportes y sancionar a los responsables, pues al no darle importancia al problema, este continúa afectando a quienes tienen que transitar y viven por la zona.