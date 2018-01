San Francisco de Campeche, Camp. 04/01/2018.- Con la finalidad de mejorar el nivel futbolístico del Estado se inauguró la Copa Celta Campeche 2018, donde asistió el Director General del Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM), Arq. Jorge Carlos Hurtado Montero, en compañía del Jefe de la Oficina del Gobernador, Claudio Cetina Gómez, y el coordinador deportivo del Celta, Miguel Álvarez; torneo que se jugará del 4 al 7 de enero con la participación de 109 equipos y más de 1700 jugadores de varios lugares del Mundo.

Dicho torneo se dividió en las categorías 4-5 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, sub 15, sub 17 y libre en varonil y dos juveniles en la femenil, mientras que la categoría Sub 13 Pro se conformó por invitados especiales donde destacan las fuerzas básicas de equipos profesionales a nivel nacional como: Necaxa, Santos, Atlante, Tijuana, León, Pachuca, Querétaro, Venados; además de la participación internacional del Celta de Vigo de España, Masaki Sports de China y San Diego Football Center de EUA.

El Director General del INDECAM, felicitó a los organizadores por este gran evento que ayuda mucho a foguear a los futbolistas campechanos, al señalar que gracias al respaldo del Gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas se seguirá apoyando a los promotores de grandes competencias que ayuden a los niños y jóvenes alejarse de los malos hábitos, a través del PROGRAMA ESTATAL DE EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a asistir a los partidos que se jugarán a lo largo de toda la tarde en el Campeche Country Club, al señalar que hay un gran nivel en cada una de las categorías, por lo que se garantiza un gran espectáculo en cada juego.

Con estas acciones, el Instituto del Deporte mantiene el compromiso de impulsar y respaldar las acciones que promuevan una vida más sana entre los campechanos.

Boletín