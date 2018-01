México; a 03/01/2018.- El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-Un, aseguró que todo Estados Unidos está al alcance de la capacidad atómica de su país, por lo que afirmó que “siempre hay un botón en mi escritorio para activar armas nucleares” y dijo que esto es una realidad, no una amenaza.

En su primer discurso de año nuevo, comentó que Corea del Norte ha completado su capacidad nuclear, además de solicitar el incremento de la producción de armas atómicas y de misiles para su despliegue. “Logramos la meta de completar nuestra fuerza nuclear estatal” agregó.

Las reacciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no se hicieron esperar y utilizó las redes sociales para contestar las declaraciones del líder coreano. En el twitter del magnate se lee textualmente “El líder norcoreano Kim Jong-Un acaba de decir que el ‘botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo’. Puede alguien de su régimen agotado y hambriento decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo”.

Hay que recordar que Corea del Norte intensificó las pruebas de su armamento el año pasado tras lanzar una serie de proyectiles en conjunto con la realización de su sexta y más potente prueba nuclear el pasado mes de septiembre. Como resultado de este cruce de declaraciones de ambos líderes aunado a las pruebas atómicas, Estados Unidos ha anunciado la posibilidad de impulsar nuevas sanciones en contra de Corea del Norte.

A pesar de que Donald Trump no dio detalle del tipo de sanciones que pretende imponer contra el régimen de Kim Jong-Un, se presume que las tres áreas clave en donde la unión americana podría sancionar es a través de los bancos chinos, el suministro de petróleo y la industria naviera de Corea del Norte. Y aunque el Departamento de Estado no duda en apostar por la vía diplomática para encontrar una salida al conflicto, desde la Casa Blanca el presidente Trump no descarta responder también con las armas.