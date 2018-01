San Francisco de Campeche, Camp; a 02/01/2017.- Tras el comunicado que emitió la empresa UBER de abandonar Campeche por su bajo desarrollo económico en el Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), José Domingo Berzunza Espínola lo calificó como incongruente ya que si la entidad no fuera un mercado atractivo no hubieran hecho el intento de ofrecer su aplicación, por lo cual, sólo buscan confundir a los campechanos ya que más bien la verdadera razón es por no cumplir con la normatividad.

Recordó que en el 2014 al 2016 los indicadores mostraban un impacto negativo en la entidad, pues el 80 por ciento del producto interno bruto reflejaba al sector petrolero, sin embargo actualmente la producción petrolera tomó un nuevo auge, donde empresas petroleras extranjeras han estado invirtiendo nuevamente en Campeche, lo cual, más de 200 millones de dólares se registró de inversión extranjera directa y más de 3 mil 015 empleos se generaron en el último semestre.

“Esto da muestra de una clara recuperación, pero de los que dijo UBER es una incongruencia porqué si Campeche no fuera un mercado atractivo ni siquiera hubiera hecho el intento de venir y como lo ha pronunciado el director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, no cumplieron con la normatividad y como lo ha señalado el gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas nadie por encima de la ley” subrayó.

Con respecto al incremento de los combustibles mencionó que esto se encuentra relacionado con el precio del dólar, pues un gran porcentaje se importa de los Estados Unidos, sin embargo estarán trabajando con todos los sectores empresariales para establecer estrategias que permitan reducir otros costos.

“El precio de la gasolina ya no es un precio fijo sino de referencia, entonces estaremos trabajando en aquellos costos que de manera directa puedan estar a cargo de los productores, por lo cual harán un análisis con el sector productivo para ver que costos pueden disminuir o mantenerse” señaló.