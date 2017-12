San Francisco de Campeche, Camp; a 31/12/2017.- Al destacar que durante el año la Secretaría de Cultura (SECULT), logró un gran avance en la incorporación de niños en el proyecto de orquestas y bandas, esto en conjunto con la Secretaría de Educación (SEDUC), su titular Delio Carrillo Pérez, aseguró, que para este próximo año se reforzará esta labor con más proyectos pilotos con el objetivo de acercar a los alumnos en actividades culturales.

“Nosotros trabajamos por estrategias y son programas muy establecidos, tenemos Orquestas y Bandas proyecto donde sumamos a niños y jóvenes, y que está funcionando y tiene una buena demanda y por otro lado tenemos los Coros Municipales, nuestra meta es trabajar en que tengamos estos grupos en todo el Estado” mencionó.

Subrayó que la intención es llevar todos los programas a todos los municipios, desde Tenabo hasta Calakmul, especificando que este último ha sido de los más beneficiados a pesar de la distancia que no ha sido impedimento para que en este año tuvieran una Casa de la Cultura.

Además de que ahí se ha estado realizando diferentes actividades, como la presentación de la Orquesta Sinfónica de Campeche, Grupos Musicales, e inclusive se ha concretado el proyecto de la creación de su propia banda y se conforma su grupo de baile, “Entonces esa dinámica la vamos hacer en todos los municipios para que todos estén en las mismas condiciones.”

Carrillo Pérez mencionó que en el 2018 continuarán con las acciones que se han llevado a cabo en el transcurso del año, que es la entrega de equipamiento para las diferentes Casas de la Cultura y Biblioteca, por lo cual, han dialogado con los directores de cultura y alcaldes de los once municipios.

“En este año fue cuando abrimos estos proyectos y la aceptación más fuerte ha sido en el de coros, es donde más niños se suman, no es tan complicado porqué no hay que adquirir instrumentos musicales no hay el trabajo de enseñarles a leer partituras, esto facilita las cosas, es de los proyectos más benévolos y que tienen un mayor impacto” puntualizó.