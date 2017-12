San Francisco de Campeche, Camp; a 31/12/2017.- Vecinos de la Calle Jazmín entre circuito Constitución y Guadalupe de la colonia Elvia María Pérez, perteneciente al segundo distrito que representa el diputado Eliseo Fernández Montufar, denunciaron el robo de una cablería de luz y la falta de servicios públicos como bacheo.

La señora Elvira Gómez Pérez relató que fue alrededor de las 3 de la mañana que se quedó sin luz la colonia y al asomarse a la ventana para corroborar el hecho, se percató que tres jóvenes de manera sospechosa se encontraban en la zona y al momento de que alumbraron se fueron en una moto.

“Se fueron los tres en una moto se llevaron arrastrando los cables, lamentablemente no es la primera vez que sucede esto en la colonia, hace unos días sucedió esto en la otra cuadra y hoy nos tocó a nosotros, sino se hace algo al respecto seguro pasará lo mismo en las siguientes cuadras, parece ser que ahora es una nueva forma de robar” señaló.

Aseguró que en la colonia no hay seguridad, pues rara vez los policías llevan a cabo sus rondines, por lo cual, si sigue la misma situación entre todos los vecinos harán justicia por su propia mano, “haremos como en Ciudad de Carmen vamos agarrar a los ladrones y lincharlos, no es posible que se burlen de nosotros, sólo porqué en la madrugada éramos muy pocos los que estábamos despierto porqué no podíamos arriesgarnos eran 2 contra esos tres ladrones.”

De igual forma comentó que la colonia carece de servicios públicos como el bacheo, ya que la calle se encuentra llena de baches de gran dimensión poniendo en riesgo la vida de quienes transitan ya sea en vehículo o a pie.

Dijo que ante los desperfectos con los que cuenta la calle el camión de transporte urbano ya no pasa por ahí para evitar accidentes lamentables e inclusive ayer un volquete se iba a voltear, debido a que no pudo frenar porqué la calle se encuentra casi destruida.

