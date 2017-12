Tekax, Yucatán; a 29/12/2017.- A través de las redes sociales circulan unas comprometedoras imágenes de un funcionario de Tekax, en donde se le ve desnudo y acompañado de otro hombre y una mujer. Se trata nada menos que de Oscar Hernández Rodríguez, director de Espectáculos del municipio yucateco, mejor conocido como “El divo de Tekax”, quien fue exhibido en las redes sociales en donde se le ve participando de una orgía presuntamente drogado y alcoholizado.

A pesar del revuelo que han causado dichas fotos al dar muestra de los bajos instintos del servidor publicó, “Oscar Gabriel”, nombre que también utiliza este personaje para imitar a Juan Gabriel, rehusó a disculparse por tal conducta y contrario a ello dijo que las fotos fueron en plan de cotorreo con sus amigos.

En un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook se leen textualmente las siguientes líneas: “Por una parte me siento apenado por lo Ke me está pasando, pero por otra parte no tengo nada de Ke avergonsarme todos tenemos una vida, una privacidad las fotos fueron en plan de cotorreo con unos amigos desafortunadamente me toko la bola negra, pero esto es envidia y coraje de unas personas Ke me kieren ver derrotado, pero no les daré el gusto”.

De acuerdo a medios de comunicación de la demarcación, Hernández Rodríguez es ampliamente conocido por salir siempre a la defensa de la alcaldesa priista Consuelo Navarrete Navarro por las críticas que recibe en las redes como consecuencia a los problemas de la zona. Ahora él es quien recibe las críticas de los cibernautas por este nuevo escándalo, que entre otras cosas sacude las filas de la administración municipal.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que alguno de los integrantes del Ayuntamiento de Tekax es protagonista de un escándalo de esta índole, pues en junio del 2012 estuvo circulando un video de una empleada del departamento de Aseo Urbano en completo estado de ebriedad, sosteniendo relaciones sexuales con un supuesto empleado.

Redacción DC/PMS

Fotos del Facebook de Oscar Hernández Rodríguez / RadioMotulMX