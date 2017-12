Una publicación compartida por Diario de Campeche (@diario_campeche) el Dic 27, 2017 at 11:15 PST

San Francisco de Campeche, Camp; a 27/12/2017.- El abandono de lotes baldíos y la falta de cultura ambiental por parte de la ciudadanía ha convertido a un predio particular ubicado en la Avenida Gobernadores en un basurero clandestino.

Vecinos de la zona denuncian que esta problemática que no sólo genera mala imagen urbana sino también inseguridad y un foco de infección para quienes habitan por el lugar, lo han reportado al Ayuntamiento de Campeche, sin embargo hasta la fecha no le han dado solución al problema, pues aún no han localizado al dueño del terreno baldío.

Adriana Mendoza Pérez manifestó que dicho espacio se ha convertido en un basurero clandestino, donde personas de otras colonias llegan especialmente a tirar basura y escombro, sin importar el daño que pueden ocasionar a quienes viven por ahí.

“Todo mundo tira basura ahí, los borrachitos entran a orinar, tiran animales muertos, comida podrida, y más en estas fiestas decembrinas, se acumuló tanto la basura que hasta se rego en la banqueta obstruyendo el paso, es una vergüenza que en plena avenida se de una imagen y es lamentable que tengamos que andar soportando malos olores, es una apeste terrible, por lo cual, exigimos que hagan algo al respecto” señaló.

Ante ello piden a las autoridades municipales que localicen a los dueños para que limpien su terreno o que el personal del Ayuntamiento se encargue de hacerlo, ya que no les parece justo que por irresponsabilidad de otros tengan que soportar esta situación.

“En una ocasión leí que el alcalde, Edgar Hernández Hernández, declaró que no hay terrenos baldíos en el primer cuadro de la ciudad y lugares céntricos, y pues queda claro de que no esta informado de los problemas que hay en el municipio, ojalá hagan algo, ya que en ese espacio pueden construir alguna tienda, hasta un parque u ocuparlo en otra cosa, el chiste que no este abandonado y le den un mal uso” dijo.