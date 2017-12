San Francisco de Campeche, Camp; a 20/12/2017.- Del 21 al 23 de marzo del próximo año llegará a México en su edición 37 el proyecto nombrado “The Climate Reality”, dirigido por su presidente y fundador, el ex vicepresidente de los Estados Unidos de America,Al Gore, esto con la finalidad de capacitar a líderes climáticos ante el cambio climático que hoy en día se presenta en el mundo.

Lo anterior lo anunció la becaria de la Fundación Pablo García (FPG) y líder ambiental campechana, Itzel Morales Lagunés, quien mencionó que este evento importante a nivel mundial ha sido llevado a cabo 36 veces en diferentes países, como la India, China, Filipinas y Brasil.

Comentó que desde el 2013 he participado como líder climático y mentora en diferentes entrenamientos, por lo cual, en lo personal es una gran noticia que el próximo año llegue a México a capacitar a líderes climáticos, ya que a nivel regional sólo hay cuatro.

Indicó que este entrenamiento es totalmente gratuito y se organizará en esta ocasión en el país porqué México es altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, y también el Estado de Campeche.

Morales Lagunés subrayó que actualmente es necesario que los ciudadanos se involucren en estos temas importantes, porque al no hacer algo al respecto afecta directamente a todos, y aunque tal vez el Gobierno puede formular las mejores políticas y programas de acción, si los ciudadanos no se involucran no sé podrá llevar a cabo uno de los grandes retos de la humanidad que es mitigar el cambio climático.

“El país enfrenta tormentas cada vez más poderosas, sequias más prolongadas e inundaciones más peligrosas; sin acciones serias para reducir las emisiones y detener el aumento de la temperatura, México puede esperar ver caídas en las precipitaciones anuales que amenacen la seguridad alimentaria básica del país” puntualizó.

Detalló que este evento intensivo ofrecerá a los ciudadanos preocupados por el futuro del planeta una oportunidad para comprender la ciencia climática, activismo digital, estrategia de medios, habilidades básicas de comunicación necesarias para movilizar las comunidades e implementar soluciones.

En ese sentido invitó al público general de inscribirse a través de la página web: ClimateRealityProject.org/trading, donde aparecerá una plataforma para realizar la solicitud en dos idiomas, inglés y español.

Redacción DC/G.P.