San Francisco de Campeche, Camp. 20/12/2017.- En el marco del Festival Internacional del Centro Histórico, se presentó la noche de ayer la Orquesta de Cámara del H. Ayuntamiento de Campeche en en interior de la Catedral de Campeche, donde presentó lo mejor de su repertorio de música Barroca para el deleite del público y los amantes de la música clásica.

Teniendo como escenario el magnifico patrimonio arquitectónico de la Catedral y con la finalidad de fomentar y estimular en la población de nuestra entidad la apreciación del arte en sus diversas manifestaciones, la Orquesta ofreció el “Concierto Barroco” con un repertorio musical acorde a esta época navideña, entre las canciones que se pudieron disfrutar fueron: “Marcha del Príncipe de Dinamarca “ de J. Clarke, “El Invierno” (de “Las Cuatro Estaciones”) del compositor veneciano Antonio Vivaldi, “ Bell Carol/In Dulci Jubilo”, “El Niño del Tambor”, “All I Want for Christmas Is My Two Front Teeths”de Don Gardner, así como los éxitos “The Christmas Waltz”, y la alegre “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” del compositor Jule Styne.

Destacaron las piezas “Preludio de la partita no. 3 en Mi mayor”, ejectuda por el joven talento campechano, Gabriel Rodrigo Tamay Uc; así como el Primer movimiento del concierto en Re Mayor “Il Gardelino” para flautino y Orquesta de Vivaldi con la joven Ana Margarita Tamay Uc.

Con 23 años de experiencia, la Orquesta de Cámara se ha situado en la preferencia del público local debido al vasto repertorio musical con que cuenta, en sus inicios estaban bajo la batuta del ya fallecido maestro Jesús Cervera Pinto con el nombre de Orquesta de Cámara “Fernando Lozano”. Un año más tarde es acogida por el gobierno municipal de Campeche y desde ese momento pasó a ser la primera orquesta de Cámara de la ciudad, actualmente la integran aproximadamente 15 músicos bajo la dirección del maestro Gabriel Tamay Carillo.

