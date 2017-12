México; a 16/12/2017.- Cada vez son más los políticos que aspiran a un cargo de elección popular rumbo a los comicios del 2018. Desde el destape de José Antonio Meade y Ricardo Anaya al registrarse como precandidatos presidenciales, hasta las polémicas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador quien por tercera ocasión contenderá por el lugar en los pinos.

La contienda interna en las bancadas partidistas ha dado sus primeras señales, y han empezado a sumarse a esta carrera política los contendientes que buscarán posicionarse dentro de las preferencias de los simpatizantes de sus partidos.

En este contexto, han sido tres los aspirantes a gobernar la Ciudad de México que se han registrado como precandidatos en las filas del PRD. Este ha sido el caso de la ex presidenta del partido Alejandra Barrales Magdaleno, que desde el sábado pasado dio por terminado su periodo al frente del órgano político. Así mismo Armando Ahued y Salomón Chertorivski son dos ex funcionarios no militantes del partido que contenderán en este mismo rubro.

Por su parte Enrique Alfaro Ramírez, ex presidente municipal de Guadalajara, también ha manifestado sus aspiraciones políticas al registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano por la Gubernatura de Jalisco; de quedar mejor posicionado en su partido, contenderá con Carlos Lomelí Bolaños, precandidato al mismo cargo público por Morena, al igual que con Miguel Castro Reynoso, por el PRI.

De esta manera ha sido el propio revolucionario institucional quien ha destapado al político yucateco Mauricio Saui Rivero, como el precandidato idóneo para contender por la gubernatura. Caso similar a este, el PRD también presentó a Jorge Zavala Castro, para buscar este mismo escaño.

“Guerrero necesita senadores que no dejen solo al estado y esta candidatura de mujeres no lo va a hacer”, aseguró Beatriz Mojica Morga al registrarse como precandidata del PRD al Senado de la República al igual que Antonio García Conejo, quien también buscara ese mismo lugar por el Estado de Michoacán.

No obstante el Partido Nueva Alianza en Campeche, ya se ha perfilado en su búsqueda por una curul, pues de manera oficial ha anunciado que Mario Trinidad Tun Santoyo, Elia Ocaña Hernández, José Guadalupe Guzmán Chi y Enriqueta López Bustos, buscarán la diputación federal y el Senado de la República respectivamente.

Los independientes no se quedaron atrás y con el fin de lograr su postulación por la candidatura a la Presidencia Municipal por Carmen, el ciudadano Manuel de Atocha Novelo Chávez, presentó su escrito de Manifestación de Intención. De igual manera lo hizo Zacarías Dager Rodríguez Ríos, quien aspira a ser Diputado Local Independiente por el distrito 09 perteneciente a Carmen.