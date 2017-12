San Francisco de Campeche, Camp; a 16/12/2017.- Una tubería de agua potable desde hace algunas semanas se encuentra rota por el Fraccionamiento Flor de Limón que pertenece al IV Distrito que representa el diputado Manuel Ortega Literas, ha generado severos encharcamientos en la calle Ecuador e inclusive ha deteriorado aún más el pavimento de esta arteria.

Durante un recorrido se pudo percatar que son considerables litros desperdiciados del líquido vital y que lamentablemente a pesar de los constantes reportes que se han comunicado al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) hasta el momento brillan por su ausencia.

Por lo cual vecinos que prefirieron omitir su nombre exhortaron al Ayuntamiento de Campeche que solucione este problema que no sólo ha causado más destrozos a la calle sino también pueden ser víctimas de accidentes y temen que se formen focos de infección o peor aún criaderos de mosquitos transmisores de dengue o chikungunya y de la misma forma pidieron que personal de la Secretaría de Salud fumiguen el Fraccionamiento.

Comentaron que este problema se presenta más en las tardes cuando sube la presión del agua, por lo cual, decidieron reportarlo ya que de igual forma ha provocado que aunque no se han quedado sin el suministro de agua esta sale con poca fuerza.

“Si no vienen a repararlo lo más pronto posible capaz nos quedamos sin agua, esta hecho un desastre la calle no se puede caminar libremente, además de que se pueden generar otros problemas que pueden dañar nuestra salud, nosotros hemos cumplido con reportarlo pero la autoridad no hace nada y es preocupante porqué se esta desperdiciando mucha agua por eso exigimos que vengan a repararlo lo más pronto posible”.