El Coro de Cámara de Yucatán ofrecerá variado repertorio

Mérida, Yucatán.- Residentes del Asilo Brunet Celarain disfrutarán del concierto Voces de Navidad a cargo del Coro de Cámara de Yucatán, bajo la dirección de Jonathan Rentería Valdez, quienes interpretarán temas alusivos a esa festividad.

Organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), el evento se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre a las 17:00 horas en el referido espacio, ubicado en la avenida Cupules con Reforma de la ciudad de Mérida.

El programa incluirá melodías tradicionales, pero también integrará varias piezas de Gaspar Fernández, autor que durante la época del virreinato, escribió un cancionero con más de 300 composiciones polifónicas, en su mayoría en español y náhuatl.

La agrupación dará inicio con “Greensleeves”, una canción que forma parte del tradicional folclor inglés. Posteriormente “Dadme albricias”, villancico perteneciente al famoso Cancionero de Upsala que data del siglo XVI.

El viaje musical continuará con “Ave María” de Giovanni Perluigi da Palestrina, un autor renacentista italiano y el representante más famoso de la escuela romana.

Respecto a las obras de Fernández que el Coro interpretará, figuran “Mi niño dulce y sagrado”, “Oh! Quien hiciese cosquillas”, “Tañe, Gil, tu tamborino”, “Toquen as sonajas” y “Eso rigor e repente”.

Para finalizar la gala las voces entonarán la compilación “Christmas jazz”, que incluye fragmentos de “Carol of the bells”, “Jingle bells” y “We wish you a Merry Christmas”.

El coro también tendrá presentaciones en las iglesias San Antonio de Padua de Ticul y San Francisco de Asís de Telchac Pueblo, la primera el jueves 14, a las 20:00 horas; y la segunda el domingo 17, a las 19:00 horas, ambas con entrada libre.

La agrupación ha actuado en los principales teatros y foros de la capital, así como en otros centros religiosos, museos, escuelas, municipios del Estado, así como en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán