San Francisco de Campeche, Camp; a 12/12/2017.- Todo movimiento y decisión que se está tomando en el Frente Amplio Democrático (FAD) son parte de negociaciones entre los tres partidos que lo conforman, aseguró, el consejero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abraham Bagdadí Estrella.

En caso específico de Campeche señaló que hay avances importantes en cuanto la consolidación del FAD, donde la propuesta del dirigente estatal del PRD, Víctor Amendola Avilés, para que la diputada, María del Carmen Pérez López, sea la posible candidata a la alcaldía del municipio está sobre la mesa, ya que aportarán para que las candidaturas femeninas tomen presencia.

“Hay pláticas muy avanzadas en cuanto al FAD, la diferencia que teníamos es la misma a nivel nacional de que un partido no puede llevar las dos principales plazas, ese es el tema y parece que prácticamente se esta resolviendo y hay preacuerdos importantes y de ser así sí todo se mantiene como se ha platicado y estaríamos firmando el frente este mismo mes” indicó.

Bagdadí Estrella subrayó que en este frente la principal intención es buscar ciudadanos que puedan abanderar y competir sin necesidad de pertenecer al interior de alguno de los tres partidos, y aunque hay muchos nombres también esta en prioridad que las mujeres ocupen candidaturas importantes.

“La ley lo establece, ahora hay la paridad vertical y horizontal no se trata de meter mujeres de arriba hacía abajo sino ahora en todos los sentidos entonces de los once municipios 6 tendrán ser hombres o mujeres y 5 lo contario y entonces el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene mucha propuestas de mujeres sólo una en Escárcega y el PRD si tiene mujeres y estamos en la condición de absorber en gran medida” puntualizó .

Por último mencionó que los criterios que se deben tomar en cuenta para los acuerdos en el FAD es identificar cual de los tres partidos tienen presencia en cada uno de los municipios y que el candidato sea el idóneo para competir.

