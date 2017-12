San Francisco de Campeche, Camp. 12/12/2017.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado (SECULT) continúa cumpliendo con las actividades oficiales del Festival Internacional del Centro Histórico (FICH) 2017, por lo que este año, siendo su 20 aniversario, celebrará el Magno Concierto de Navidad con el coro de los Niños Cantores de Viena “St. Florianer Sängerknaben”, que se presentarán este viernes y sábado en la Entidad, teniendo como escenarios el Malecón de Ciudad del Carmen y la Iglesia Catedral de Campeche, respectivamente.

El Coro de niños de Viena está conformado por infantes agrupados musicalmente en sopranos y altos (mezzosoprano o triple), es uno de los coros infantiles más conocidos del mundo con sede en la capital austriaca y son seleccionados principalmente en Austria, pero también provienen de otras naciones del mundo.

El coro ha trabajado con las obras de músicos como Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Caldara, Antonio Salieri, Heinrich Isaac, Johann Joseph Fux, Richard Wagner, Anton Bruckner y Gustav Mahler; y fue creado a manera expresa a través de una carta escrita por Maximiliano I, el 7 de julio de 1498.

Este evento de talla internacional, iniciará el viernes 15 de diciembre en punto de las 20:30 horas en el Malecón de Ciudad del Carmen, siendo el coro de niños de Viena quien amenizará el Magno Concierto de Navidad.

Asimismo, el sábado 16 de diciembre a las 20:30 horas, el concierto se presentará en el Atrio de la Catedral de Campeche, ubicada en el primer cuadro del centro histórico, con un espectáculo al aire libre y teniendo detrás, la magnífica estampa de la histórica catedral, el cual finalizará con el espectáculo de fuegos pirotécnicos que hará brillar y llenará de color la ciudad entera.

El programa consta de dos partes, la primera inicia con piezas clásicas de Austria y Europa para Coro y piano, y la segunda parte incluirá piezas de Mozart, como “Gloria” y “Ave Verum corpus, otras de Handel “For unto us a child is born from Messiah”, entre cantos navideños de coro y orquesta.

De esta forma, el Gobierno del Estado, a través de la SECULT, ofrece al público espectáculos de gran nivel que forman una pieza fundamental de la oferta turística y cultural de Campeche. Es así como durante todo el año se cuenta con la participación de artistas, cantantes, intelectuales, maestros, para dar un realce a la ciudad, siendo sus magníficos espacios públicos, un lugar para disfrutar y aprender.

Cabe destacar que el Magno Concierto de Navidad ha logrado reunir a importantes figuras de la música que van desde Fernando de la Mora, José Luis Duval, Ramón Vargas, Il Divo, Andrea Bocelli, Il Volo y hasta grandes orquestas entre las que se pueden mencionar a la Sinfónica de Carlos Chávez, el Coro de Bellas Artes, el Mariachi Gamma Mil, además de las cantantes Susana Zavaleta y Eugenia León, entre otros haciendo de este uno de los mejores festivales culturales de México.

El FICH, continuará durante todo el mes de diciembre ofreciendo conciertos, exposiciones, funciones cinematográficas, teatro, ballet y de más actividades gratuitas y de todas las disciplinas artísticas. La cartelera se encuentra disponible en www.culturacampeche.com

