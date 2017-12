San Francisco de Campeche, Camp; a 11/12/2017.- Durante el año la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) ha recibido alrededor de 190 quejas, las cuales, de mayor índole han sido hacía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC), Ayuntamientos como Carmen, Champotón, Hopelchén, Hecelchakán y Calkiní, así lo informó, su presidente Juan Antonio Renedo Dorantes.

En caso específico mencionó que seguirán insistiendo para que el Ayuntamiento de Hecelchakán bajo la administración de Modesto Arcángel Pech Huitz, no permita el ingreso de menores de edad a las corridas de toros.

“Seguiremos insistiendo porqué tenemos que hacer que se cumpla no solamente lo que establece la Constitución sobre la Ley General del Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley Local sino también los Tratados Internacionales tienen que obedecer no hay otra cosa” manifestó.

Mencionó que si el alcalde llegará hacer caso omiso a está recomendación de acuerdo a la ley que señala si hay una negativa se le citará a comparecer ante el Congreso del Estado, para que emita una explicación argumentada y fundada del porqué no aceptaron dicha recomendación.

Enfatizó que este Ayuntamiento se encuentra al límite para presentarse al Congreso Local, ya que se está analizando la solicitud de comparecer ante tal negativa en uno de los 18 puntos que traía consigo la recomendación, “con uno que no se cumpla porqué la recomendación si no se cumple o se cumple, pues no se puede decir parcialmente incumplida porqué tiene que ser total, y no han cumplido con el permitir la entrada a menores.”

Ya que optaron por reformar su reglamento y por lo cual creyeron que reformándolo, estableciendo de que se permite la entrada a menores de edad en compañía de un adulto, estaban cumpliendo con la ley, sin embargo esta señala que los niños no pueden presenciar espectáculos violentos y la matanza de animales es un acto violento que ha sido comprobado por estudios psicológicos a través de expertos en el caso.

Aclaró que con ello no están en contra de las corridas de toro sino de que no entren los menores, por tal razón, han ofrecido diversas medidas alternas, como establecer brincolines, presentar obras de teatro guiñol y entre otras actividades divertidas para que