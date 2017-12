Puebla, 11/12/2017.- Bajo la metodología de Integralia Pública, consultora dirigida por Luis Carlos Ugalde, y derivado del convenio de colaboración entre dicha organización y la UPAEP, se presentan los principales avances del desempeño legislativo, así como las áreas de oportunidad detectadas desde la última publicación presentada en noviembre del año pasado.

A través de su micrositio, Reporte Legislativo muestra los principales hallazgos del Congreso poblano para el periodo comprendido entre agosto de 2016 y hasta julio de 2017:

Existen temas de importante necesidad que no se están atendiendo por el legislativo. Se considera que no hay legislación efectiva para los temas de inseguridad y desarrollo económico del Estado, esto de acuerdo a cifras de rezago social, pobreza, desigualdad y desempleo. Resalta la falta de interés del legislativo poblano en llamar a comparecer a los servidores públicos a quienes les incumben las problemáticas estatales.

En temas de combate a la corrupción, Puebla fue una de las diez entidades federativas con una reforma constitucional e iniciativa de Ley satisfactorias.

En comparación con otras entidades federativas, el Congreso de Puebla destaca como el menos costoso de toda la Nación. Entre el 2016 y 2017 se observó un ligero crecimiento en el presupuesto (0.68%), que si bien no es elevado, rompe con la tendencia decreciente de los años pasados.

La información proporcionada por el Congreso el año pasado respecto a las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios, es inconsistente con la de este periodo. Entre un dato y otro el porcentaje de 2016 resulta mayor por $253,067.14.

El 100% de las comisiones que integran al Congreso de Puebla cumplió la obligación legal de reunirse al menos una vez al mes. Esta cifra contrasta con la del reporte anterior, cuando solamente ocho de las 35 cumplieron este ordenamiento.

Existen seis comisiones que en un periodo de 12 meses no resolvieron ninguno de los temas que les fueron turnados. A la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales no le fue turnado ningún asunto en este periodo.

Existe una diferencia de únicamente 45 asuntos, entre la cantidad de iniciativas presentadas desde enero 2014 hasta julio 2016 (497), y el periodo actual que contempla doce meses (452). A pesar de la alta producción legislativa, sólo 128 fueron resueltas y 323 iniciativas permanecen en calidad de pendientes.

La tasa de presentación y aprobación de asuntos del Ejecutivo continúa siendo alta en comparación con los periodos anteriores, sin embargo el gobernador en Puebla cambió a principios del presente año y de forma notoria éste dejó de ser el principal iniciador.

Recomendaciones

Prestar mayor atención a los asuntos legislativos, ya que existe un activismo político que se muestra en la alta producción de iniciativas frente al bajo porcentaje de desahogo y que pareciera indicar que únicamente se exponen con fines de promoción personal.

Valorar la pertinencia de todas aquellas comisiones que no reciben trabajo legislativo o bien que no están resolviendo asuntos eficientemente, a fin de reducirlas en número.

Publicar una relación de las cuentas públicas aprobadas y pendientes; así como de las recomendaciones y observaciones hechas en procesos de auditorías y revisión de cuentas por parte de la Auditoría y los despachos externos.

Mejorar la claridad en la información financiera, de forma que todos los formatos presentados proporcionen datos completos.

Realizar con regularidad comparecencias para la discusión de proyectos de leyes, reformas, asuntos de interés social, problemáticas del Estado o simplemente para exigir cuentas o solicitar información.

Para consultar el reporte completo a través del micrositio, se puede acceder a la siguiente liga: http://www.reportelegislativo.com.mx/puebla_index.html, a través del portal www.upaep.mx dentro del Decanato de Ciencias Sociales, o bien por medio del sitio de Reporte Legislativo www.reportelegislativo.com.mx

Redacción