Mérida, Yucatán.- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Alfredo Dájer Abimerhi, aseveró que de nueva cuenta se detectó un perfil falso a su nombre en Facebook, por lo que procedió a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable.

El funcionario exhortó a la ciudadanía, presidentes municipales y cualquier persona interesada en tramitar recursos gubernamentales, a hacerlo directamente en las oficinas de las dependencias y no a través de las redes sociales.

Dájer Abimerhi recordó que no está registrado en ninguna plataforma digital en Internet, por lo que solicitó a la población no caer en engaños ni realizar algún tipo de depósito bancario, ya que los programas estatales y federales no operan bajo ese esquema.

Por último, puntualizó que los planes que brindan recursos económicos, fondos o créditos son públicos, con reglas claras de operación ya establecidas y anunciadas de forma continua en el Diario Oficial del Estado.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán