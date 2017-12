En 2018 buscará de nuevo ser parte de la delegación que acuda a la Olimpiada de Tokio 2020

Mérida, Yucatán.- Una combinación de sacrificio y entrega, así calificó el pesista José Lino Montes Góngora a la medalla de plata que obtuvo la semana pasada en el Campeonato Mundial de Halterofilia, celebrado en Anaheim, California, en los Estados Unidos, y con la que hizo historia al convertirse en el primer mexicano en subir al pódium en un evento de tal magnitud.

Fueron los 167 kilos totales, en la modalidad de envión, los que le dieron la presea al yucateco que compite en la división de 62. Montes Góngora sólo fue superado por el colombiano Francisco Mosquera Valencia, quien elevó 170, mientras que el tercer sitio se lo llevó nuestro connacional Antonio Vázquez Méndez.

Oriundo de Tekax, el atleta dijo sentirse contento con este regreso. “Deseo servir de inspiración a los niños de mi comunidad; soñé con ser reconocido y lo logré, con estar en unos Juegos Olímpicos y lo hice, me vi en un Campeonato Mundial y conseguí una medalla”, dijo al visitar al director del Instituto del Deporte (IDEY), Juan Sosa Puerto.

Agradeció el apoyo que ha recibido por parte del Gobierno del Estado, a través del IDEY, y reiteró que en 2018 buscará de nuevo ser parte de la delegación que acuda a la Olimpiada de Tokio 2020.

“Saqué fuerzas de no sé dónde y pude controlar la barra, luego escuché la aprobación de los jueces que validaron el levantamiento e inmediatamente el grito de alegría de mi entrenador. Fue la competencia más difícil de mi vida porque estaba enfermo pero, al mismo tiempo, la más satisfactoria porque gané un título histórico para mi país. Aún no me la creo, quiero competir en la siguiente, clasificar a los Olímpicos y triunfar”, detalló Montes Góngora.

Adelantó que el próximo será un año fuerte, ya que tiene en su calendario los certámenes Panamericano de la especialidad, en República Dominicana, y el Mundial, en Turkmenistán. Entre ambos hará escala en Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras su magnífico paso por la Unión Americana, hizo escala en San Luis Potosí para el Torneo Nacional del Pavo, en el cual Yucatán tuvo una muy buena actuación al conquistar 55 medallas de áureas, 28 argentas y 5 broncíneas, para sumar un total de 88.



PARA SABER…

La halterofilia o levantamiento de pesas es un deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, que son los que determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se denomina haltera.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán