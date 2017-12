San Francisco de Campeche, Camp; a 08/12/2017.- Vecinos de la colonia Quinta Hermosa que pertenece al VII distrito local que representa la diputada Martha Albores Avendaño, denuncian la falta de servicios públicos que no sólo generan una mala imagen urbana sino que ante la falta específica de alumbrado público han sido constantemente víctimas de robo.

Vecina de la calle “Gonzalo Nieto” que prefirió omitir su nombre, declaró, que hace tres meses sólo tienen alumbrado por una lámpara, ya que personal del Ayuntamiento de Campeche se llevaron las lámparas pero hasta la fecha no han vuelto a colocar las nuevas debido a que les dijeron que no hay presupuesto para ello.

“Hemos estado llamado constantemente a la dirección de Alumbrado Público como nos dijeron que iban a cambiar las lámparas por las de luz LED y pues se llevaron las anteriores, y hasta el día de hoy no regresaron a instalar las nuevas” dijo.

Asimismo mencionó que tampoco han ido a deshierbar la maleza que ya acaparó las banquetas y no han pavimentando la calle que se encuentra totalmente destruida, por lo cual, no sólo deja una mala imagen sino también se exponen a los accidentes por la falta de luz.

“Estamos pésimos en servicios públicos a pesar de que siempre estamos solicitando que vengan hacer si trabajo, la gente pasa en medio de la oscuridad que necesidad de que deben alumbrar cuando pasan con su teléfono, además de que no siempre pasan las patrullas, no nos hacen caso, ni siquiera conocemos a nuestro diputado y el alcalde pésimo es el peor alcalde que hemos tenido su administración es pésima aparte es un prepotente una vez me contestó que con lo que les den va a trabajar” dijo.