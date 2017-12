San Francisco de Campeche, Camp; a 07/12/2017.- Esta mañana alrededor de 34 trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en Campeche, se manifestaron a las afueras de sus instalaciones debido a la falta de pago retroactivo.

En entrevista la secretaria general del sindicato de trabajadores del medio ambiente, Lizbeth Aracely González Zumárraga, señaló, que son alrededor de 40 mil pesos lo que se adeuda a trabajadores entre pagos retroactivos.

Agregó que el problema no es propio de la delegación de la CONAFOR sino a nivel central, ya que tuvieron problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por lo cual se vieron afectadas con el mismo problema la mayoría de las delegaciones del país.

“En septiembre nos pagan el retroactivo del incremento salarial, horas extras, horas insalubres, el hecho es que en septiembre nos llegó nuestro pago, pero no les llegó el retroactivo de horas insalubres y horas extras, nos comentaron por parte de nuestro Comité Nacional que es una problemática que hay en Hacienda y que no habían liberado el presupuesto, hace unos minutos nos dijeron que sí pero que no lo han pasado a la partida que debe de ser para que baje en los centros de trabajo” relató.