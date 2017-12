San Francisco de Campeche, Camp. 07/12/2017.- Con la asistencia de niñas, niños y familias, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado (SECULT) presentó el nuevo trabajo editorial del escritor de literatura infantil, Jorge Miguel Cocom Pech, en el Centro Cultural “El Claustro”, como parte de las actividades del Festival Internacional del Centro Histórico (FICH) 2017.

“Nichjko’ Il Peek”, por su nombre en maya, es una obra que logra transmitir de manera amena y divertida parte de la cosmovisión maya a través de la historia de un perro que engaña a K’ak’aasba’al (hijo de mala entraña), que es un ser de universo maya, cuando éste busca obtener con base en artimañas el alma del amo del canino, sumado a otra historia que nos otorga un recorrido por la ciudad amurallada y sus realidades.

El autor es originario de Calkiní, Campeche; es un maya hablante que desde sus 16 años escribe narrativa y poesía. Ha sido reconocido con importantes galardones como el Premio Internacional de Poesía en Curtea de Arges, Rumania, otorgado por la Academia Oriente-Occidente de ese país; y en 2016 recibió el Premio Literaturas Indígenas de América y el Premio Grants the Poet of the Year Award 2016, otorgado por The Americas Poetry Festival of New York.

“La ética del perro” es un trabajo editorial que reúne la creatividad de diversos campechanos, como Pedro Euhán (Ketzal), que con sus ilustraciones da vida a las historias de Cocom, aunado con el diseño editorial y arte digital de Ramón Arcila y Hilver Lara; que en conjunto conforman una bella creación literaria.

Durante la presentación del libro, el titular de la SECULT, Delio Carrillo Pérez, entregó un reconocimiento a Cocom Pech por su trabajo en beneficio de la literatura infantil y la preservación de la lengua maya.

Además de lo anterior, el escritor recorrerá el municipio de Calkiní y otras localidades presentando su nuevo trabajo, como parte de la iniciativa de la SECULT por llevar las expresiones artísticas a todo el Estado y fomentar con ello el interés por la lectura.

De esta forma, el viernes 8 de diciembre se llevará a cabo la presentación en la localidad de Bécal, del municipio de Calkiní, en punto de las 11:00 horas en la Biblioteca “Pedro Cahuich Uc”; más tarde, en el centro del municipio, la presentación tendrá lugar a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura. Posterior a esta, el día sábado 9 de diciembre, en el mismo municipio pero en la localidad de Nunkiní, la obra será presentada a las 11:00 horas, en la biblioteca “Ruperto Tzeek Collí”, y finalmente, a las 18:00 horas, en la localidad de Dzibalché, se presentará en la Biblioteca “Rafael Mendoza Q.”

Llevar “La ética del perro”, un relato originado en la tradición oral, es proyectar a los municipios y localidades el valor y el origen de la cultura maya, siendo esta, una versión en maya y español que revive las raíces del pueblo natal del autor, compartiendo el producto de una obra creativa que demuestra la trayectoria de Jorge Cocom.