San Francisco de Campeche, Camp. 06/12/2017.- En el marco de la celebración de XVII Aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Mundial del Humanidad, Ciudad de Campeche, se llevó a cabo la conferencia “Panorama Cultural del Estado de Campeche”, por el reconocido musicólogo e integrante del Seminario de Cultura Mexicana, Mtro. Juan José Escorza.

“La música parece no tener ninguna importancia en el panorama cultural o social de nuestro país pero la música es como una especie de indicador del grado de cultura de una sociedad, una sociedad donde la música no florece es una sociedad tierna, es una sociedad sin esperanza, sin mucha alegría y no es que la música sea muy especial, es solamente el índice del nivel cultural al que ha llegado una sociedad”, destacó el conferencista.

Durante su exposición ante el público congregado en el foyer del Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro”, la noche de ayer el experto con estudios de música a nivel internacional, resaltó que la música en Campeche ha pasado por diferentes períodos cronológicos estilísticos musicales, explicó los conceptos musicales que prevalecen en cada época y “como ciertos ideales sonoros van cambiando con el tiempo. Desde la etapa Precolombina, la cual comprende la música de nuestros ancestros; la postclásica que inició en la conquista con la interrupción del desarrollo cultural musical en virtud de los Europeos y como a partir del siglo XVI la música mexicana tomó el sendero de la música europea, perdiendo la tradición y desarrollo natural de la música indígena y estableciendo tradiciones foráneas, las cuales se modificaron sustancialmente”.

Al término de la exposición, se entregó reconocimiento al conferencista por parte de la regidora, Laura Hernández Pacheco y el coordinador de Patrimonio de la Unidad de Cultura del H. Ayuntamiento de Campeche, Alejandro Macgregor González.

Redacción