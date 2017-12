México; a 04/12/2017.- Durante su discurso en un mitin realizado en Tuxtla, Guerrero, el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de “pacificar al país”, propuso analizar la posibilidad de otorgar amnistía a los narcotraficantes incluyendo a los corruptos y a los que forman parte de la llamada “mafia de poder”, declaraciones, que entre otros asuntos levantaron una serie de críticas por parte de sus opositores.

Así mismo criticó la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, por lo que resaltó que de ganar la Presidencia de la República el próximo año, explotaría todas las posibilidades para dar garantía a este referente, entre ellas otorgar amnistía.

Añadió que esa medida podría ayudar a pacificar, aunque hizo un llamado a las víctimas a no olvidar, pero si perdonar. En este sentido, dijo que en la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido “pero yo no coincido, olvido no, perdón sí”, expresó el tabasqueño al poner de por medio la tranquilidad de un pueblo.

Por su parte Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al comentar en un vídeo que publicó en sus redes sociales, que la amnistía es una idea viejísima que ha fracasado donde se ha intentado, afirmó que “el planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras”. Mientras que José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia recalcó que las declaraciones de AMLO nunca han sido constructivas, pues solo plantean dividir al país.

La aspirante independiente Margarita Zavala Gómez del Campo no se quedó atrás y mediante su cuenta de twitter precisó que la propuesta de López Obrador es un país de impunidad, ya que quiere amnistía para corruptos y criminales. En tanto que el Partido de la Revolución Democrática, calificando también de locura los dichos del Morenista, ponderó que desconoce la realidad de la nación y deprecio por las leyes.

Redacción DC. edaciondccampeche@gmail.com

Foto del sitio oficial de Morena