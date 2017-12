México; a 01/12/2017.- Pese a que en numerosas ocasiones negó la existencia de un vínculo con el narcotráfico, finalmente el cantante sinaloense Espinoza Paz, admitió que se siente muy a gusto cantando para el crimen organizado y no entiende porque la gente se asusta, pues solo es su trabajo. Además, comentó que los sicarios que han contratado sus servicios siempre lo han tratado bien.

En una entrevista para un programa del periodista Jorge Ramos, el intérprete de “El último viernes”, dio detalle de cómo es que se ha dado la comunicación entre los narcos y él para contratarlo. “No pues te hablan y tienes que decir que si porque si no, tienes que ir de todas maneras”, expresó el cantante, quien dijo que al ser la música su trabajo, no entiende porque la gente se asusta, pues ha habido doctores a los que si se los llevan a la fuerza.

Así mismo recalcó que estos grupos delincuenciales se llevan lo que necesiten y no precisamente tienen que ser músicos. “Te hablan y te dicen oiga lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar. Yo quiero que venga, si no viene yo voy por usted”, añadió Espinoza Paz, y dijo que lo que siempre responde es que no vayan por él, sino que él ira al lugar en donde lo están solicitando.

Con estas afirmaciones del sinaloense se añade una figura más de la música regional mexicana a la lista de famosos que han sido ligados al narco como ha sido el caso del cantante Julión Alvares que ha actuado como prestanombres para este tipo de gente. Así mismo, los Tucanes de Tijuana, principalmente su vocalista Mario Quintero, figura entre las personas que ha estado bajo investigación por presuntos nexos con el cartel de los hermanos Arellano Félix.

No obstante el asesinato de Sergio Gómez, quien fuera vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, tuvo un fuerte impacto en el 2007, puesto que en su cuerpo se encontraron señales de tortura. Según información oficial por parte de las autoridades, los autores del homicidio fueron los Caballeros Templarios, pues el cantante se negó a lavar dinero.

Foto del twitter de Espinoza Paz