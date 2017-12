San Francisco de Campeche, Camp; a 30/11/2017.- Este domingo 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana, se llevará cabo la Segunda Jornada del Programa Piloto de Esterilización de Perros en Situación de Calle, en la cancha techada de la Colonia Minas por Avenida CTM, informó la responsable del Programa Piloto, Patricia Manrique Mendoza, al mencionar que este se realizará por médicos veterinarios con cédula profesional, de manera gratuita.

Señaló que los interesados que lleven a los animales, deberán ser mayores de edad y firmarán una carta compromiso donde se responsabilizaran a cuidarlo durante tres a cinco días después de su operación, ya que deben llevar cuidados específicos.

Mencionó que otro de los requisitos es que estos animales sean mayores de cuatro meses, y deberán presentarse en ayuno de 12 horas, en caso de ser rebelde deberá llevar una cadena o bozal para que este menos estresado y cuidar la salud de las personas involucradas en la esterilización.

“Después se les hacen unos estudios para ver cómo evolucionan para darlos de alta y emitir los recomendaciones, de llevar una toalla o cobija para que al finalizar el perro pueda ser cubierto y llevarlo a la casa donde será cuidado. No puede tener diarrea, presentar vómitos, estar deprimido, en lactancia, estar en celo o embarazadas, de cumplirse es totalmente gratuito ya que actualmente varía entre 800 y mil pesos el costo” puntualizó.

Manríquez Mendoza agregó que los turnos son por orden de llegada y estará participando la fundación internacional Planet Pet que se caracterizan por ser las mejores en esterilización de Latinoamérica y estarán en Campeche apoyando a los médicos en esta actividad.

Comentó que la siguiente programación será el 9 de diciembre en la Comisaría de Lerma a las 8 de la mañana, especificando que el perro no tiene que ser de la colonia, ya que los puntos se fijaron por las canchas que son idóneas para hacer las cirugías, “pondremos toldos y sillas pero el área de cirugía no puede ser afectada por quienes no tenemos que hacer adentro para no contaminar el ambiente.”

Cabe resaltar que este programa lo organiza la Procuraduría de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche (SEMARNATCAM), en coordinación a la Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y el Colegio de Médicos Veterinarios.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto de sitio oficial Ciencia UNAM