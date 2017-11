San Francisco de Campeche, Camp; a 30/11/2017.- Con la liberación del precio de los combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en coordinación con la Secretaría de Economía, reforzará sus operativos de vigilancia a establecimientos de gasolina, para que los proveedores respeten los litros que despachan, así lo aseguró, su delegado Rafael Montero Romero.

En entrevista reconoció que con esta acción por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que el precio de los combustibles dejen de ser administrados por el Gobierno Federal y así sea el mercado que los determine, según por sus condiciones de calidad, costos de logística, oferta y demanda, hará que exista una competitividad entre los precios que probablemente permitirá que disminuya en beneficio de los mexicanos.

“Entonces nuestra responsabilidad es observar que los litros que se vendan en los establecimientos estén completos, ya que es una de las quejas que los ciudadanos manifiestan, de que les robaron en tal gasolinera, por lo cual, hemos emitido una serie de recomendaciones” dijo.

Precisó que las recomendaciones por parte de la PROFECO consiste, sí en cada medida que se realice en las bombas no llega a los 20 litros marcados tendrán que cerrarla, “no es que el empresario deje de vender, no va perder si no va a dejar de ganar por un tiempo determinado, ya que es una llamada de atención de que deben estar obligados a checar que sus bombas despachen como debe de ser.”

Montero Romero, reiteró, que ante estas irregularidades la PROFECO estará más al pendiente e intervendrán con las mediciones, no sólo en Campeche, sino en el resto de los municipios de la geografía estatal.

“Estaremos esperando quejas, el ciudadano ya sabe no hay alguna variable, sólo se reforzará el procedimiento que hemos estado haciendo durante el transcurso del año, aunque los comerciantes de las gasolineras pueden jugar con el valor para atraer a más clientela, por ejemplo, si se da un litro de Premium a 19.07 pesos, y en otra estación lo da a 18 pesos, por lógica va a vender más uno que otro pero deben cumplir con los litros” señaló.

Ya que subrayó que esto no sólo consiste en el buen precio, porque igual incluye atención y calidad hacia los consumidores, agregó, que los operativos serán impredecibles, es decir, en cualquier momento, hora y establecimiento.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto de sitio oficial PROFECO.