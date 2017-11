Puebla. 30/11/2017.- En México necesitamos combatir la corrupción de lleno y promover la rendición de cuentas, pero sobre todo, contar con gente honesta que esté dispuesta a cambiar la imagen de nuestro país, señaló la Mtra. Margarita Zavala durante su visita a la UPAEP.

Lamentó que en el país esté predominando la corrupción por encima de la ley y de las personas, porque señaló, “la corrupción genera privilegios, la corrupción elimina la competencia, la corrupción quita autoridad a las instituciones y a las personas para ejercer la ley. Por ello, es necesario poner la casa en orden, y esto significa fortalecer las instituciones para que efectivamente logren alcanzar el bien común y garantizar el acceso a la justicia”.

Durante su estancia en la Universidad, presentó su libro “Es la hora de México”, como parte del programa de conferencias Construyendo Ciudadanía para la Nueva Democracia, con el tema de “La vía independiente, otra opción”, organizado por el Decanato de Ciencias Sociales mediante la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, en coordinación con otras instituciones como la UMAD; el Instituto Tecnológico de Monterrey, y la Universidad Anáhuac.

Asimismo, la aspirante a candidata independiente señaló que tiene la fórmula para ganar a otros candidatos en las elecciones del 2018, como es el caso de José Antonio Meade, por el PRI, así como el dirigente de Morena, Andrés Manuel López obrador, ellos forman parte del pasado.

Apuntó, “les puedo ganar. No dependo del dedazo ni del auto-dedazo, Yo dependo de ustedes. No es nada más por mí sino que el cambio es profundamente necesario. Esa es la fuerza que no vieron cuando hicieron la ley para recabar firmas y ustedes jóvenes tienen la oportunidad de cambiar el rumbo del país”.

Enfatizó, Yo elegí la libertad. No todo es cálculo electoral ni aritmética. Es hablar del país y responderle como se merece, pero principalmente a los ciudadanos que ya están cansados de escuchar los mismos discursos y en México no cambian las cosas.

Acompañó a la Lic. Margarita Zavala, la Mtra. Maribel Flores Sánchez, profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey en la presentación de su libro ante un nutrido número de jóvenes que se reunió en la sala Francisco de Vitoria.

Abundó la Mtra. Flores Sánchez, que en cada capítulo del libro se puede apreciar la importancia que representa la participación de todas las personas, de sumarse a este cambio que se busca en el destino del país, sobre todo, de aquella persona, hombre o mujer que tenga la capacidad para dirigir la presidencia de la República en el 2018.

Asimismo, la Mtra. Zavala, plantea en su libro un modelo de planeación estratégica de la administración pública del poder ejecutivo, concretamente para poder transformar las constituciones y poder dar respuesta a estos problemas, que ha detectado en cada uno de los diagnósticos que ha realizado y que tienen al país hundido en el miedo, la incertidumbre y la preocupación.

Enfatizó que independientemente de si es José Antonio Meade o no el candidato del PRI, los resultados que ha obtenido este partido político, no han sido los más favorables para los ciudadanos. “Los jóvenes se merecen un México distinto”.

Refirió que en el caso de Andrés Manuel, sabe quién es, alguien que no cree en la legalidad ni en las instituciones cuando la sociedad lo que quiere es caminar rectamente y no quiere depender de una persona sino de las instituciones.

La Mtra. Margarita Zavala afirmó que su gobierno estará sustentado en el fortalecimiento de las instituciones, en atender las necesidades del país, y trabajar dentro de un estado de derecho en donde se promuevan los valores y respeto por las personas y las instituciones mismas.

Por último, reiteró que es necesario promover la cultura de la legalidad, del respeto entre los ciudadanos y la autoridad, así como la autoridad debe ejercerse por gente honesta, que ame a México. “Los jóvenes tienen en sus manos el destino de México, de buscar una sociedad más justa y más humana.

