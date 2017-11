Noticias Entretenimiento

México; a 29/11/2017.- Tal y como se rumoró en diferentes medios de espectáculo, finalmente ha sido el propio Gabriel Soto quien ha confirmado la noticia sobre el proceso de divorcio que desde hace cuatro meses había comenzado con su esposa y madre de sus hijas Geraldine Bazán. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el actor ha explicado que a pesar de que ambos hicieron intentos por salvar su relación, esto no pudo ser posible y ello conllevó a que tomaran la decisión de separarse definitivamente.

Aunque el actor comentó que el divorcio nada tiene que ver con terceras personas, admitió que al involucrarlo como parte de la discordia que se suscitó entre la actriz Marjorie de Sousa y Julian Gil, esto le acarreó difíciles consecuencias. “Es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me haya involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”, se lee en una fracción del comunicado que subió a su cuenta de twitter.

Finalmente el intérprete de “Damián” en la telenovela “Caer en tentación”, ha ratificado que pretende llevar el proceso de separación con la mayor de las discreciones, cuidado y amor para preservar el bienestar de sus hijas principalmente. Ante este difícil momento, ha pedido respeto para su familia y para él, por lo que agradeció a la gente y a los medios de comunicación su comprensión. Hasta el momento ha sido Geraldine Bazán quien no ha dado declaración alguna respecto a la situación que atraviesan.

Cabe señalar que después de haberse casado en febrero del 2016 tras casi 10 años de relación, Soto y Bazán enfrentaron su primer escándalo dos meses después, luego de que se publicaran unas imágenes del galán de telenovelas jugando en la playa con Marjorie de Sousa.

Foto del Twitter de Geraldine Bazán