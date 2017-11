Discurso pronunciado por el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, durante el Día del Cenecista

Mérida, Yucatán.- Gracias, muchas gracias y yo quiero pedir un aplauso muy fuerte para Marco, nuestro líder de la CNC, Marco muchas gracias, un gran líder, comprometido y siempre muy preocupado por las causas del campo, de los productores de las productoras y siempre con un gran sentido de integración, de suma, de organización.

Y eso nos permite frente a todo el Comité de la CNC, a quien quiero saludar, a los ex presidentes de la CNC, de igual manera a todos, reconocer y agradecer esta gran alianza que hemos podido realizar durante estos más de cinco años, estos más de cinco años que hemos estado trabajando juntos desde el Gobierno, como autoridad pero ante todo como amigo de ustedes.

Desde el principio hicimos un compromiso, el compromiso de trabajar juntos, el compromiso de sellar una gran alianza con el campo de Yucatán, de sellar una gran alianza con la expresión organizada del campesinado yucateco, con nuestra CNC para servir a la gente.

Para cumplirle a la gente, para darle resultados a la gente, para que la gente tenga confianza en sus autoridades, pero por algo más importante aún compañeras y compañeros, porque la gente viva con bienestar, que avance, mejore sus condiciones de vida.

Porque nosotros sabemos que existe necesidad y que es tarea del Gobierno hacer su parte para cumplirle a la gente. Por eso hoy me siento muy contento, porque les veo contentos, me siento contento porque estamos juntos, me siento contento porque sé que hoy a lo largo y a lo ancho de Yucatán veo un espíritu de trabajo, pero veo también un espíritu de optimismo y de esperanza en el futuro.

Y eso es precisamente lo que estamos construyendo todos y lo hemos hecho juntos, y lo hemos hecho como lo ofrecimos, trabajando unidos, haciendo cada quien la parte que le corresponde, por eso le agradezco mucho a la senadora, muchas gracias Angélica.

Le agradezco mucho a nuestros diputados federales, muchas gracias Libo, muchas gracias Felipe, muchas gracias Panchito, aquí nuestros legisladores federales. Y yo quiero reconocer que con nuestras y nuestros legisladores federales cada año el campo de Yucatán ha recibido presupuesto federal para poder trabajar, hacer obras, programas y beneficios.

Y 2018 no será la excepción, tendremos un gran presupuesto para cumplirle a la gente. Muchas gracias legisladores federales, muchas gracias a nuestra senadora y muchas gracias también a nuestras diputadas y diputados locales, muchas gracias.

Todavía el sábado presentamos nuestro presupuesto, el paquete económico para el próximo año y les presentamos precisamente ese paquete y ahí existen las condiciones para que haya un aumento para el campo en Yucatán.

Para el 2018 tendremos un incremento en el presupuesto y eso será gracias a nuestras y nuestros diputados locales, nuevamente muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos, y a nuestros diputados federales reitero el reconocimiento y gratitud porque cada uno de ellos hace la parte que le corresponde.

Libo está en la Comisión de Desarrollo Rural, Felipe en la Comisión Sur-Sureste, Panchito en las comisiones que de igual manera implican apoyo al desarrollo social.

Las diputadas y los diputados haciendo la parte que les corresponde, Angélica, muchísimas gracias por todo ese apoyo desde el Senado, y nuestras diputadas y diputados locales que también hacen toda la parte que les corresponde. Muchas gracias diputadas, diputados.

Y algo muy importante, los presidentes municipales y las presientas municipales; quiero pedirles que se pongan de pie para que les demos un aplauso a ellos, porque ellos se esfuerzan, porque ellos hacen la parte que les corresponde.

Yo sé que, con esfuerzo, pro con mucha dedicación y mucho compromiso a poyan todos los trabajos en el campo y en la producción de sus municipios. Mi reconocimiento y mi gran apoyo a todos los presidentes municipales; muchas gracias presidentes municipales. Aquí también están los presidentes municipales, muchas gracias.

Muchas gracias a todos los funcionarios, a todos los compañeros del servicio público, todos los que hacemos todos los días un gran esfuerzo por cumplir. Y juntos lo estamos logrando; hemos hecho los caminos saca cosechas que tanto se necesita, se ha tecnificado miles de hectáreas, se ha avanzado en la producción, se ha avanzado en la comercialización, se ha avanzo en mejores valores de producción.

Hoy, vemos como el campo no es nada más un espacio para la subsistencia, al contrario, es un espacio de oportunidad, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo. Y hoy vemos también que, en Yucatán, en todo Yucatán existen las condiciones para avanzar con educación para nuestros hijos, con salud para nuestros hijos, con apoyo para la vivienda, con apoyo para todas las áreas que implican un crecimiento y un desarrollo sustentable con respeto al medio ambiente.

Hoy en Yucatán existen las condiciones para avanzar y para mejorar, pero lo estamos haciendo juntos, y que es algo muy, muy importante: hoy Yucatán tiene un buen rumbo, tiene un buen camino que es el que juntos hemos construido, que es producto de nuestra historia, toda nuestra historia pero que en estos años, bajo el liderazgo de una gran amigo de Yucatán que es el Presidente Enrique Peña Nieto, hemos sentado esa bases para el despegue económico de todo Yucatán.

Y que el crecimiento económico no sea nada más para unos cuantos, sino que el mejoramiento sea para todo el pueblo. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo juntos y yo por eso quiero pedir, quiero pedirles que con esa fraternidad y esa unidad que siempre hemos tenido, con esa gran alianza que siempre hemos tenido, yo quiero pedirle a mis amigas y a mis amigos de la CNC que el gran campesinado yucateco sea el gran guardián del rumbo de Yucatán, que ustedes cuiden el rumbo de Yucatán, que ustedes cuiden el buen camino de Yucatán, que ustedes garanticen que nada ni nadie ponga en riesgo el buen camino y el buen rumbo de Yucatán.

Y se los pido porque sé perfectamente que ustedes con su lucha tenaz, con su gran esfuerzo y su gran corazón, y su gran espíritu saben perfectamente que lo que estamos diciendo son palabras de realidad. Con los pies bien puestos sobre la tierra, pero al mismo tiempo con las aspiraciones, con las ilusiones y con los sueños muy merecidos de todo el gran pueblo de Yucatán que merece siempre estar en los primeros lugares en todos los rubros, en la producción, en el crecimiento, en el desarrollo.

Y eso es lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros. Por eso, en este Día del cenecista les felicito, les felicito a todos, les pido que, al concluir esta reunión disfruten con sus familias, y me da mucho gusto ver niños, ver a las familias acá, disfruten este gran día, disfruten esta gran feria que es de ustedes, que es la feria del pueblo de Yucatán.

Y que cuando regresen a sus comunidades les lleven este mensaje a sus compañeras y compañeros, que es un mensaje de trabajo, es un mensaje de esfuerzo, pero también es un mensaje de optimismo. Vamos a seguir trabajando todos juntos por Yucatán compañeras y compañeros.

Que viva Yucatán compañeras y compañeros, que viva la CNC, que vivan todos ustedes amigas y amigos; a trabajar todos juntos por Yucatán. Muchas gracias.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán