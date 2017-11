Rivera Ruiz, autor del juego perfecto para los Leones en 2015, nació y creció en una ranchería cerca de Magdalena de Kino, Sonora

Oxkutzcab, Yucatán.- Los deportistas Oscar Rivera Ruiz, ex lanzador de los Leones de Yucatán; José Rivera Galván, jugador de los Venados de Yucatán; y Daniel Rosello Zambaino, director de Fuerzas Básicas del club astado, se presentaron en el Instituto Tecnológico Superior del Sur (Ittsy) para dialogar con alumnos que recibieron con agrado la visita de los invitados por el Instituto del Deporte (IDEY).

Juan Sosa Puerto, titular del IDEY, acompañado de Juan Carlos Sánchez Vázquez, director del Ittsy, y Cristina Cartas Román, subdirectora Académica del plantel, fueron parte del público que se reunió para escuchar las vivencias y consejos de los ex profesionales que compartieron su experiencia y trayectoria con los estudiantes.

Rivera Ruiz, autor del juego perfecto para los Leones en 2015, único que se ha dado en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ante los Guerreros de Oaxaca, recordó que nació y creció en una ranchería cerca de Magdalena de Kino, Sonora, en donde hay muy pocos habitantes. Allí fue firmado por Jack Pierce y Raúl Ortega Rojas, quienes lo trajeron al estado, en donde al primero que conoció fue a Carlos Pacheco Granados “Cahueto”, oriundo de este municipio, y segundo receptor del equipo melenudo en ese entonces.

“Por eso me agrada venir a Oxkutzcab, porque tengo muchos amigos aquí”, dijo el pelotero. Asimismo, rememoró cuando Pacho Granados elogió sus habilidades y agregó: “tal vez cuando llegué no sabía qué era ser profesional, pero me superé día tras día hasta conseguir el juego perfecto que ahora me caracteriza”.

“Ya vivo en Yucatán y me siento muy a gusto de estar en estas tierras. Me siento parte de ustedes y aquí me quedaré”, señaló ante los educandos que aplaudieron el comentario para, posteriormente, tomarse fotografías con el beisbolista que también fue parte de los Sultanes de Monterrey y los Piratas de Campeche.

Sosa Puerto agradeció a los invitados y subrayó que la entidad es hogar de deportistas, mismos que lograron el cuarto lugar en la Olimpiada Nacional 2017, actuación que buscarán repetir el año entrante por lo que trabajan de manera conjunta con sus entrenadores de alto rendimiento, para mejorar en todos los aspectos.

El funcionario y Sánchez Vázquez firmaron un convenio de intercambio con la Universidad del Sur (US) para que atletas e instructores locales visiten constantemente dicha sede, con el objetivo de capacitar a sus alumnos y captar talentos; además se hizo entrega de material para la práctica de actividad física.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán