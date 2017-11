Al terminar el mandato del Gobernador Rolando Zapata Bello el número de pensionados del Isstey se habrá triplicado

Mérida, Yucatán.- Todas las personas que entregaron los mejores años de su vida al servicio público tienen un lugar central en este Gobierno, destacó la titular del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), Gabriela Cáceres Vergara, durante la celebración del 18 aniversario del Centro para Jubilados y Pensionados de la instancia.

En el marco de este evento, la funcionaria comentó que de acuerdo con los registros que se tienen, la población del Isstey que está próxima a la edad de retiro cada vez es mayor, por lo cual se plantea la posibilidad de construir un nuevo espacio de este tipo en una zona estratégica de la ciudad, para brindar atención de calidad a dicho sector.

Las cifras son contundentes, al terminar el mandato del Gobernador Rolando Zapata Bello el número de pensionados del Isstey se habrá triplicado, esto exigirá reorganizar las prioridades en planeación financiera y en servicios, enfatizó.

Acompañada de la subsecretaria de Prevención y Seguridad Pública del Estado, Martha Góngora Sánchez, agregó que “debemos crecer para estar a la altura, por eso una de las tareas principales que asumo para el año de cierre de esta administración es, además de impulsar la expansión del Centro, dejar estudiada y analizada la posibilidad de construir una nueva sede para los trabajadores en retiro.

“Lo tengo muy claro, porque así me lo ha marcado el Gobernador, que no puede haber bienestar duradero si no garantizamos el bienestar de quienes están jubilados”, sostuvo al tiempo que reconoció la entrega de los 30 empleados del Centro.

Dio la bienvenida la directora de dicho lugar, Beatriz Solís Sánchez, y ofreció una semblanza de una de las fundadoras, Clotilde Antuña Zozaya de Piña, quien recordó que este espacio lo creó el ex gobernador Víctor Cervera Pacheco el 19 de noviembre de 1999.

Tras la ceremonia protocolaria y la foto del recuerdo, se ofreció un desayuno que amenizó con violín y piano Daniel Cárdenas.

– Redacción DC / JLGO, con información de la oficina de Prensa del Gobierno del Estado de Yucatán