Puebla, 27/11/2017.- El incremento que se registró al salario mínimo, sigue siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo y continúa quedándose por debajo de la línea del bienestar, aseveró el Dr. Marcos Gutiérrez Barrón, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UPAEP.

Dijo que con este incremento de 88.36 pesos sólo se cubrirá el 92.76 por ciento de la línea de bienestar de las personas, por lo que dicho incremento no es suficiente para cubrir este parámetro.

En ese sentido, el Dr. Marcos Gutiérrez subrayó, “para que realmente el salario mínimo alcance su poder adquisitivo es necesario que crezca de manera significativa y registre un monto de 112.58 pesos diarios”.

Asimismo, advirtió que los incrementos que se han registrado al salario mínimo a lo largo del 2017, no tienen por qué repercutir en el crecimiento de la inflación. “El incremento al salario mínimo no es motivo para que la inflación crezca, es decir, no habrá impacto a la inflación”.

El Dr. Gutiérrez barrón enfatizó que para que el salario mínimo se incremente, es necesario que aumente la productividad en el país, ya que no se puede subir el salario sino se aumenta la productividad en el país. “Históricamente podemos observar periodos en donde hubo un incremento en la productividad, pero no así en el salario, que muchas veces se ha quedado rezagado”.

En ese mismo orden de ideas, comentó que también en México se ha hablado que la presente administración federal se ha creado un número mayor de empleos con respecto a administraciones anteriores, pero aquí dijo hay que ser claros, “son empleos mal pagados, que está por debajo del salario medio promedio. Se están creando empleos de baja calidad y con bajos salarios, es decir, en términos generales, el salario que se paga a los nuevos empleos que se están registrando es de alrededor de 3 mil y 5 mil pesos mensuales”.

Reiteró que un gran número de trabajadores en México reciben un salario mínimo por jornada de trabajo. Se calcula que del total de la población económicamente activa, alrededor de 3.5 millones de trabajadores reciben un salario mínimo y este sector es el que realmente se ve afectado.

Por último, manifestó que con este último incremento que se dio al salario mínimo, es un paso importante, pero aún sigue siendo insuficiente para recuperar el valor adquisitivo del salario de los trabajadores y contribuir al bienestar de toda la clase trabajadora.

Redacción