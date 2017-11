San Francisco de Campeche, Camp; a 24/11/2017.- Tras las diversas confrontaciones internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que resultaron en la destitución de Luis Felipe Moo Turriza como dirigente municipal de la bancada, el hasta ahora Coordinador Estatal de Izquierda Democrática Nacional, anunció que en la próxima semana se dará a conocer su restitución en la dirigencia municipal.

Lo anterior, luego de protagonizar un bochornoso escandalo al manifestarse en las afueras de su propio partido en protesta porque no se le habían pagado las prerrogativas de tres meses. Ante ello indicó que a 20 días de haberse emitido el resolutivo desde la Ciudad de México, solo está a la espera de que le llegue el documento que indica que puede volver a tomar su lugar como dirigente.

Al ser cuestionado sobre si ahora el partido se verá obligado a pagarle todo el tiempo que estuvo suspendido, Moo Turriza reiteró que al no poderle comprobar las acusaciones que se dieron en su contra, dijo que apelará para que conforme a derecho se le pague lo establecido, pues de acuerdo al artículo 2 de las leyes electorales, el 50 por ciento de las prerrogativas que reciba el Comité Ejecutivo Estatal, se dividirá entre los 11 municipios.

“Hasta la fecha no he recibido un peso del Comité Ejecutivo Estatal, así que viene siendo entre 30 y 33 mil pesos mensuales, y se van a llevar unos chascos porque van a ser 200 mil pesos más o menos de los 6 meses para acá que me tienen que pagar”, expresó el coordinador izquierdista, quien externo sentirse contento con este resolutivo a su favor.

Asegurando que desde el inicio del conflicto hay gente que hasta el momento lo sigue apoyando, Moo Turriza finalmente dio por sentado que ha dado constancia mediante videos, del trabajo que ha realizado en las colonias durante su gestión en el comité municipal.