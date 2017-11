San Francisco de Campeche, Camp; a 26/11/2017.- Una de las problemáticas que han sufrido por años vecinos de la calle 105 C del Barrio de Santa Lucia, que corresponde al tercer distrito local a cargo de la diputada, Alejandrina Moreno Barahona, es la inundación y estancamiento de agua en temporada de lluvias, mismo que ha generado la destrucción de la pavimentación, dejando en pésimas condiciones la calle, y dificultando el tránsito por esa zona.

Durante un recorrido se pudo percatar que a causa de las lluvias que se registraron hace unos días, se formó una gran laguna en el lugar, así mismo, la arteria se encuentra totalmente destruida y con lodo.

La señora María Jiménez Reyes ,recordó, que desde hace más de 20 años, esta problemática ha afectado a 15 familias que se encuentran en la zona, situación que han externado a quienes piden el voto en cada proceso electoral, y cuando logran el cargo han dejado esta calle en el olvido.

“Ya tiene años este problema, desde que mi esposo era niño me dijo que se da estos encharcamientos de agua y han destruido el pavimento y yo lo he comprobado a veces vienen a componerlo y no sirve de nada, no dura nada, todos los que aspiran a diputados y han pasado en el lugar se les ha externado esto y nadie ha hecho algo, sólo han venido a echarle chapopote y al poco tiempo se rompe la calle” expresó.