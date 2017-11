San Francisco de Campeche, Camp; a 22/11/2017.- Durante el año, se han resuelto entre un 80 a 90 por ciento, de las quejas que se interponen en la Comisión de Arbitraje Médico, sin embargo alrededor de los 45 mil casos que se registran en el país, el 55 por ciento da razón al paciente y el 45 por ciento a los médicos por actuar con criterio, así lo indicó, el comisionado nacional de arbitraje médico, Onofre Muñoz Hernández.

Enfatizó que en caso específico de Campeche, es uno de los Estados, donde se han captado menores denuncias, mismas que han sido resueltas conciliatoriamente, “hay una buena respuesta por la población de acudir a este organismo abierto para todos, es la organización que el estado mexicano pone a disposición de la población para las inconformidades en la atención médica en todo el país.”

Ante ello mencionó que en el país, las quejas que mayormente se interponen, se encuentran relacionadas con el tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ocupando el tercer lugar el diagnóstico, ya que en Estados Unidos este es una de las principales quejas que denuncian los pacientes.

“Aquí la gente se inconforma, hace una controversia y se queja de que el tratamiento no estuvo correcto, nosotros somos un sistema alternativo de justicia, nosotros no penalizamos si no conciliamos, reunimos al médico con el paciente, abogado, psicólogo y tratamos que se pongan de acuerdo, que identifiquen si es un problema o no, y al final que se pongan de acuerdo” detalló.