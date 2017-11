Puebla. 21/11/2017.- En México el tema de las empresas y derechos humanos de las personas es un tema prioritario, ya que a partir de la reforma de 2011 al artículo primero constitucional, nuestro país ya antepone el tema jurídico al asunto del control de la convencionalidad de manera conjunta con los tratados internacionales, señaló el Mtro. Matías Rivero Marines, Director de la Facultad de Derecho de la UPAEP.

Dijo que con esta acción, representa un parteaguas el que vive el Sistema Jurídico Mexicano a partir del 2011. Agregó que la realidad de los derechos humanos, pareciera que pertenece sólo al orden público, al tema de la violación por parte de la autoridad a las personas, por lo que la visita del Dr. Andrés Felipe López Latorre, investigador de la Universidad de la Sabana, Colombia, responde a esta necesidad de conocer más al respecto y de conocer el ejercicio que vienen desarrollando las empresas trasnacionales, “en donde se vive de manera diaria una eventual y se soslayan derechos humanos en muchos ámbitos”.

El Mtro. Matías Rivero, apuntó que la relación de la empresa y los derechos humanos es un reto en el campo jurídico para México hoy en día, y se vinculan con temas que tienen que ver con el salario de las personas, jornadas de trabajo, trabajo de menores, y las jornadas de trabajo de las mujeres, entre otros, pareciera que son conceptos sobre el trabajo que quedan plasmados en un convenio, en un contrato laboral, pero que se debe tomar en cuenta que si no se cumplen otras condiciones se estará hablando de la violación de los derechos humanos de las personas. “Ahí está el gran reto por parte de los empresarios, de las empresas trasnacionales y de aquellas que radican no sólo en la entidad mexicana, sino en Puebla, en donde se deben respetar esos derechos humanos, me parece que a partir de hoy, la UPAEP se convierte en punta de lanza en tratar estos temas de importancia para todas las personas y por supuesto para los trabajadores”.

Por su parte, el Mtro. José Luis Rebolledo Palacios, Director de la Facultad de Administración de Empresas y Director de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, indicó que la visita del Dr. Andrés López Latorre, doctor en derecho internacional, nos llama a meditar la importancia que tiene en la disciplina de la administración de empresas el mantener los derechos humanos en el contexto y que pueda generar en los trabajadores la felicidad que todos buscan.

Abundó que es importante revisar este tema –derechos humanos en las empresas- desde la perspectiva de los empresarios y de los administradores, porque “el deseo de las empresas es tener empresas ricas con empleados ricos, y no sólo que los empresarios tengan empresas ricas con trabajadores pobres”.

El Mtro. Rebolledo Palacios subrayó que dentro de la Universidad es importante desarrollar futuros administradores que se preocupen por mantener felices a los empleados de las organizaciones. Además de que como parte del sello UPAEP, buscamos formar profesionistas con una solidez de conocimientos fundamentada en valores, que lleven a la práctica ese liderazgo transformador que caracteriza a la Universidad, con atención a las necesidades sociales y fomento de los valores.

En su intervención el Dr. Andrés López Latorre, profesor investigador de la Universidad de la Sabana, Colombia, refirió que todo derecho humano es afectado directa e indirectamente por las empresas, y esa es una realidad que se está viviendo actualmente en nuestro siglo. “Antes era el estado el que afectaba de manera directa o indirecta los derechos humanos de las personas, pero eso ahora ha cambiado a raíz de la globalización y crecimiento económico. Las empresas hoy por hoy son las que promueven y proveen los servicios públicos, son las comunidades empresariales que afectan los derechos de los individuos, derecho a la educación, derecho al agua, derecho a la vivienda y en estos todos somos afectados de una manera directa o indirecta”.

En ese sentido, el Dr. López Latorre, indicó que surge el reto de qué se puede hacer cuando esas empresas no tienen en su mente el primer interés que es la persona humana, cuando priorizan el afán de lucro, el afán de la utilidad que es la que mueve las decisiones empresariales y es cuando comenzamos a ver una serie de fenómenos en el mundo, en donde las personas se convierten en instrumentos de las empresas, siendo empleados o consumidores, lo que ha llevado a situaciones extremas como se pueden ver en diferentes partes del mundo y que se le denomina la “esclavitud moderna, que es una cierta forma de trabajo que está cubierta con una forma legal de trabajo, pero detrás de esta, se esconde una realidad de sometimiento, de necesidad y de pobreza, de las cuales las empresas se aprovechan”.

El Dr. Andrés López enfatizó que el reto es doble, entender el papel de las empresas y por qué son tan importantes para la sociedad y para la construcción del bien común, de quien dirige la empresa esté consciente de que debe sumarse para que la sociedad florezca en todo su esplendor. Y el segundo reto, es comprender qué son los derechos humanos, porque históricamente son considerados como una medida para limitar el poder de la autoridad pública y en el caso de las empresas interfieren otros factores como es un contrato y condiciones laborales entre otras.

Por lo tanto, dijo que el principio de solidaridad entre las empresas y los trabajadores es lo que nos permitirá establecer las condiciones idóneas para resolver estos dos retos, tener la capacidad para velar por el bien del otro, a través de reformas jurídicas y reformas empresariales.

Asimismo, dijo que es importante corregir el fenómeno que se presenta en muchas empresas, que buscan reducir los gastos para aumentar la utilidad a costa del elemento humano. “Las empresas no son malas, son necesarias e importantes, pero deben de actuar de manera ética y de acuerdo al elemento más importante que es el ser humano”.

Cabe señalar que el Dr. Andrés López, es abogado de la Universidad del Rosario, doctor en derecho internacional de los derechos humanos de la universidad de Norte Dame, y magister en derecho internacional y comparado de la universidad de Georgetown. Se ha desempeñado como abogado en la firma López & Montealegre con funciones en litigio e investigación en derecho administrativo y constitucional, y como asesor jurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en asuntos de tratados y derecho internacional público. Actualmente es profesor de derecho internacional en la Universidad de la Sabana.

Redacción