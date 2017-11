Si tuviéramos que nombrar no a los 500 diputados (que sería a todos los integrantes del Congreso de la Unión), sino a por lo menos 10, sin importar bancada, colores, ideologías, nivel de escolaridad, trayectoria académica o política, simplemente nombrar a diez legisladores en funciones, ¿cuántos mexicanos aprobarían la tarea?.

Hoy, tras la aprobación del presupuesto para el 2018, algunas legisladoras priistas se dieron a conocer a nivel nacional, entre ellas la diputada federal por Quintana Roo Arlet Molgora Glover, quien pretendió engañar no solo a sus representados sino a toda una nación a través de la publicación de un video en Facebook, donde negó haber llamado “puto” a un legislador morenista, argumentando no haber encontrado otro calificativo pues decidió llamarlo “bruto” y no puto, (¡hágame usted el favor! Si yo le digo bruto a un diputado federal, no creo que me sirva de mucho justificarme diciendo “es que no encontré otro calificativo”) En fin según la diputado priista, el llamar bruto al diputado Ariel Juárez quedó justificado porque él había ofendido de forma “brutal” (quizá de ahí que le haya dicho bruto) a una compañera diputada.

Pero hay más, ahí no termina la historia de Molgora Glover, después de publicar el video donde según ella aclara la “confusión” asegura ser víctima de un ataque mediático en su contra y es que en Quintana Roo se dice que la legisladora busca ser candidata a la alcaldía.

El video posteado en el usuario de la legisladora Arlet Molgora ya no aparece, sin embargo eso no impidió que diferentes medios locales y nacionales lo dieran a conocer.

En la capital campechana, la que quiso colgarse popularidad ante el revuelo del escándalo nacional, fue la regidora Bertha Pérez Herrera, quien en rueda de prensa aseguró que la diputada federal por Campeche, Adriana Ortiz Lanz fue una de las involucradas, razón por la que exige disculpas, pero tal como le sucedió a la legisladora Rocio Nahle, Pérez Herrera no investigó, solo se dejó llevar por lo que alguien más dijo y pues resulta que la campechana en cuestión no aparece ni en fotos ni en videos que se han viralizado.

Charlie Ongay