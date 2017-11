No es una historia de terror, pero si te digo que en Campeche, sacan a sus muertos de las tumbas una vez al año ¿qué pensarías?

Pomuch es una población perteneciente al municipio de Hecelchakán en el estado de Campeche. Destaca por su particular ritual de los santos restos, tradición maya que los oriundos realizan con motivo del día de muertos.

Si nunca has viajado a Pomuch dejame decirte que te has perdido una de las experiencias más sorprendentes para nuestra generación, resulta que el rito funerario marca la pauta para que cada año, familiares del difunto, acudan al cementerio y ya sea que la limpieza la haga un familiar o la hacen “los limpiadores”, que es gente oriunda de Pomuch que se encarga de limpiar uno a uno los huesos, pues al “bañarlo y arroparlo” no le queda duda al difunto de que lo quieren, aseguran los lugareños.

Viajando de Campeche a Mérida, se recorren 52 kilómetros en n tiempo aproximado de 45 minutos (tomando como referencia un vehículo de cuatro cilindros) el costo de combustible para el trayecto sería de

En sentido contrario, viajando de la ciudad de Mérida (yucatán) el recorrido es de 114 kilómetros en un tiempo aproximado de una hora cuarenta minutos, consumiendo un aproximado de

No es un secreto, Campeche está buscando su tercer nombramiento como patrimonio de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), razón por la cual trabaja en ello, pues este año el estado lo declaró patrimonio inmaterial.