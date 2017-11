San Francisco de Campeche, Camp; a 18/11/2017.- Del 20 al 25 de noviembre se llevará a cabo en el Centro de Convenciones “Campeche XXI”, el Noveno Simposio Internacional de Criaderos de Búfalos de Agua Campeche 2017, evento que reunirá a expositores de 16 países, así lo indicó, el presidente de la Asociación Mexicana de Criaderos de Búfalos de Agua, Ismael Coronel Sicairos.

“Ya estamos listos hasta ahorita tenemos 16 países confirmados, entre ellos India, Brasil, Colombia, Venezuela, Turquía, que llegarán a Campeche por ser anfitriones y que les presentaremos todos los conocimientos, avances y puntos de encuentros que tenemos en el tema del búfalo, e inclusive se llevara a cabo la exposición de ejemplares para que los niños y adultos conozcan más de esta especie, sin dejar a un lado los lugares turísticos, gastronomía, arqueología y calidez de los campechanos” detalló.

En ese sentido mencionó que en este rubro no vendrá a suplir al ganado bovino, sino será una opción más que podría sostener otros aspectos no explorados en el Estado, como lo es la producción de lácteos para productos específicos, el producto cárnico con mejores opciones de calidad que no sólo repercute en el precio sino de manera saludable, ya que la carne de búfalo tiene mejores proporciones que la de vaca.

Ante ello señaló que actualmente en el Estado hay alrededor de 4 mil ejemplares, entre los municipios de Escárcega, Palizada y Candelaria, esto en espacios pantanosos, donde el ganado bovino se le dificulta adaptarse y por lo cual no hay choque de la especie ni se altera el orden ecológico, “simplemente nos hemos dedicado a trabajar la especie y tratar de reproducirla, pues no todas las especies son hembras de reproducción y con las que se cuentan con una cría cada 11 meses.”

Enfatizó que con los ejemplares que habitan en mencionados municipios se puede cumplir con la norma de auto consumo con los 900 mil campechanos que se tienen registrados según las estadísticas.

“Los objetivos como criadores de búfalos, lo empeño en recalcar que se requiere productivamente en cualquiera de las actividades agropecuarias del Estado, cumplir con el autoconsumo y luego pensar en exportar a otros estados o a otros países” subrayó.

